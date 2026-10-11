Фінмоніторинг у 2026 році: які помилки можуть призвести до закриття рахунку

Гроші і банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

Якщо вам на картку прийшла велика сума, через деякий час банк може попросити пояснити, звідки гроші. Важливо знати, як правильно відповідати, адже від цього залежить, чи зможете ви далі користуватися рахунком. Якщо обмежуватися усними пояснення або затягувати з документами, можуть виникнути проблеми. Відомо, яких помилок варто уникати під час фінмоніторингу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на юриста Вадима Оксентюка.

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Чому пояснення своїми словами замало

Фраз на кшталт "це мої гроші" або "я їх чесно заробив" краще уникати. Банку потрібно показати, звідки взялася велика сума і як вона потрапила на рахунок. Це може бути договір, виписка, декларація, договір дарування або інший документ, який підтверджує походження коштів.

Питання можуть виникнути і тоді, коли документи суперечать призначенню платежу. Наприклад, у переказі написано "допомога родині", а клієнт говорить, що це була оплата послуг. Або в договорі вказана одна сума, а на рахунок зайшла інша.

Ще одна помилка — коли людина отримала запит і не поспішає з відповіддю. За статтею 15 закону №361-IX відсутність потрібних для перевірки документів може закінчитися припиненням відносин із клієнтом.

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Як краще відповісти банку

Юрист радить зібрати документи та пояснення і відправити їх одним пакетом, а не надсилати частинами протягом кількох днів. Інформація в поясненні повинна збігатися з призначенням платежу та підтверджуватися документами.

Якщо певного документа у людини немає, краще одразу пояснити причину та вказати, чим можна підтвердити походження грошей замість нього.

Якщо ж банк вирішить припинити відносини з клієнтом, про це він повідомляє Держфінмоніторинг не пізніше наступного робочого дня. Окреме правило діє для політично значущих осіб та пов'язаних із ними людей: причину відмови банк має письмово пояснити протягом п'яти робочих днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кого можуть внести до реєстру "дропів" та що буде з їхніми банківськими картками. Для таких клієнтів хочуть запровадити ліміти на операції, кількість карток і посилений контроль за рахунками. Законопроєкт уже підтримали за основу, але його ще мають доопрацювати.

Також Новини.LIVE писали, що робити, якщо з банківської картки невідомі вкрали гроші. Спочатку потрібно заблокувати картку, повідомити банк та звернутися до поліції, зберігши всі докази. Якщо банк встановить, що платіж провів сторонній без дозволу власника, він має повернути кошти та компенсувати збитки.