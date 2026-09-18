Шахраї вкрали гроші з картки: чи є шанс повернути втрачену суму

Банківська картка на столі. Фото: Новини.LIVE

Якщо з банківського рахунку зникли гроші через шахрайську операцію, власнику картки не варто зволікати зі зверненням до фінансової установи. Насамперед потрібно заблокувати картку, повідомити банк про підозрілу транзакцію та зафіксувати факт злочину в поліції. За певних умов відповідальність за незаконне списання покладається саме на банк, який має компенсувати клієнту втрати.

Про це розповіла РБК-Україна голова комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівниця Адвокатського бюро Тетяна Даниленко, передають Новини.LIVE.

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Перші кроки після незаконного списання

Виявивши незнайому операцію в банківському застосунку або отримавши повідомлення про списання коштів, потрібно якнайшвидше відреагувати. Подальша можливість повернути гроші значною мірою залежить від того, наскільки оперативно клієнт повідомив про проблему.

Адвокатка радить діяти за таким алгоритмом:

зв’язатися з банком та одразу заблокувати картку;

офіційно повідомити фінансову установу, що операцію власник рахунку не здійснював;

звернутися до поліції із заявою про шахрайство;

зібрати та не видаляти всі матеріали, які можуть підтвердити обставини події — виписки, скриншоти, SMS і push-повідомлення тощо.

Важливо також зафіксувати сам факт звернення до банку. Зокрема, інформація про час телефонного дзвінка може підтвердити, що клієнт повідомив фінансову установу одразу після виявлення проблеми.

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Коли банк має повернути гроші

Сам факт того, що гроші були списані з картки клієнта, ще не означає, що саме він має нести фінансові втрати. Як пояснює адвокатка, закон покладає на банк обов’язок належним чином ідентифікувати особу, яка ініціює платіжну операцію.

Якщо встановлено, що переказ або списання здійснив хтось інший без дозволу власника рахунку, операція може вважатися неналежною. У такому випадку банк має відновити суму, яка була на рахунку до незаконної транзакції, а також компенсувати завдані збитки.

Водночас фінансова установа може посилатися на поведінку самого клієнта. Йдеться про ситуації, коли буде беззаперечно встановлено, що людина власними діями або бездіяльністю допомогла шахраям отримати доступ до ПІН-коду чи інших платіжних реквізитів.

Тобто для вирішення питання важливо встановити не лише сам факт шахрайської операції, а й обставини, за яких стороння особа отримала можливість скористатися коштами.

Якщо банк відмовляється повертати гроші

Після отримання повідомлення про підозрілу операцію банк має перевірити обставини її проведення. Якщо внутрішня перевірка підтвердить, що платіж був здійснений шахраями і клієнт не сприяв незаконному використанню своїх даних, підставою для повернення коштів є саме результат такого розслідування.

Проте фінансова установа може не погодитися з вимогами клієнта. У такій ситуації першим кроком може стати звернення зі скаргою до Національного банку України. До неї потрібно додати документи та інші матеріали, які підтверджують незаконне списання.

Якщо врегулювати ситуацію таким способом не вдалося, спір можна передати на розгляд суду. Клієнт може вимагати визнання дій банку неправомірними, відновлення коштів на рахунку та скасування боргу, якщо заборгованість виникла внаслідок використання кредитного ліміту шахраями.

При цьому, за словами Даниленко, у спорах такого типу споживачі мають право на звільнення від сплати судового збору відповідно до законодавства про захист прав споживачів.

Як убезпечити банківську картку

Щоб не створювати шахраям можливостей для доступу до рахунку, варто заздалегідь подбати про базові заходи безпеки.

Зокрема, не можна передавати стороннім ПІН-код, CVV та паролі від інтернет-банкінгу. Додатковим захистом можуть бути обмеження на суми та види карткових операцій, а також миттєві сповіщення про кожну транзакцію.

Не варто вводити платіжні дані на чужих пристроях або проводити через них банківські операції. Якщо ж підозріле списання вже відбулося, зволікати зі зверненням до банку не слід — швидкість реакції та належна фіксація події можуть мати значення для подальшого повернення коштів.

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