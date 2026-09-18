Мошенники украли деньги с карты: есть ли шанс вернуть утраченную сумму

Банковская карта на столе. Фото: Новини.LIVE

Если с банковского счета исчезли деньги в результате мошеннической операции, владельцу карты не следует медлить с обращением в финансовое учреждение. Прежде всего необходимо заблокировать карту, сообщить банку о подозрительной транзакции и зафиксировать факт преступления в полиции. При определенных условиях ответственность за незаконное списание возлагается именно на банк, который должен компенсировать клиенту убытки.

Об этом рассказала РБК-Украина председатель комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководитель Адвокатского бюро Татьяна Даниленко, передают Новини.LIVE.

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Первые шаги после незаконного списания

Обнаружив незнакомую операцию в банковском приложении или получив уведомление о списании средств, нужно как можно быстрее отреагировать. Дальнейшая возможность вернуть деньги в значительной степени зависит от того, насколько оперативно клиент сообщил о проблеме.

Адвокат советует действовать по следующему алгоритму:

связаться с банком и сразу заблокировать карту;

официально сообщить финансовому учреждению, что владелец счета не совершал эту операцию;

обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве;

собрать и не удалять все материалы, которые могут подтвердить обстоятельства происшествия — выписки, скриншоты, SMS и push-уведомления и т. д.

Важно также зафиксировать сам факт обращения в банк. В частности, информация о времени телефонного звонка может подтвердить, что клиент сообщил финансовому учреждению сразу после обнаружения проблемы.

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Когда банк должен вернуть деньги

Сам факт того, что деньги были списаны с карты клиента, еще не означает, что именно он должен нести финансовые потери. Как объясняет адвокат, закон возлагает на банк обязанность надлежащим образом идентифицировать лицо, инициирующее платежную операцию.

Если установлено, что перевод или списание осуществил кто-то другой без разрешения владельца счета, операция может считаться неправомерной. В таком случае банк должен восстановить сумму, которая была на счете до незаконной транзакции, а также компенсировать причиненный ущерб.

В то же время финансовое учреждение может сослаться на поведение самого клиента. Речь идет о ситуациях, когда будет бесспорно установлено, что человек своими действиями или бездействием помог мошенникам получить доступ к ПИН-коду или другим платежным реквизитам.

То есть для решения вопроса важно установить не только сам факт мошеннической операции, но и обстоятельства, при которых постороннее лицо получило возможность воспользоваться средствами.

Если банк отказывается возвращать деньги

После получения сообщения о подозрительной операции банк должен проверить обстоятельства ее проведения. Если внутренняя проверка подтвердит, что платеж был осуществлён мошенниками и клиент не способствовал незаконному использованию своих данных, основанием для возврата средств является именно результат такого расследования.

Однако финансовое учреждение может не согласиться с требованиями клиента. В такой ситуации первым шагом может стать обращение с жалобой в Национальный банк Украины. К ней необходимо приложить документы и другие материалы, подтверждающие незаконное списание.

Если урегулировать ситуацию таким образом не удалось, спор можно передать на рассмотрение суда. Клиент может требовать признания действий банка неправомерными, восстановления средств на счете и списания задолженности, если она возникла в результате использования кредитного лимита мошенниками.

При этом, по словам Даниленко, в спорах такого рода потребители имеют право на освобождение от уплаты судебного сбора в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

Как обезопасить банковскую карту

Чтобы не создавать мошенникам возможностей для доступа к счету, стоит заранее позаботиться о базовых мерах безопасности.

В частности, нельзя передавать посторонним ПИН-код, CVV и пароли от интернет-банкинга. Дополнительной защитой могут служить ограничения на суммы и виды карточных операций, а также мгновенные уведомления о каждой транзакции.

Не стоит вводить платежные данные на чужих устройствах или проводить через них банковские операции. Если же подозрительное списание уже произошло, медлить с обращением в банк не следует — скорость реакции и надлежащая фиксация события могут иметь значение для последующего возврата средств.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут заблокировать перевод между картами. Каждая транзакция проходит через автоматизированные ИТ-системы. Они анализируют операции по большому количеству риск-индикаторов.

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