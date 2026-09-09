Переводы от родственников: какая сумма может заинтересовать финансовый мониторинг в 2026 году

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE

В украинском законодательстве нет ограничения на сумму входящих переводов между физическими лицами (P2P) на банковские карты. Сам факт получения крупной суммы от родственника не означает автоматической блокировки счета или обязательной уплаты налогов. В то же время при крупных или нетипичных платежах банк может запросить подтверждение происхождения средств, а налоговые обязательства напрямую зависят от степени родства.

Сайт Новини.LIVE выяснял, на какие суммы банк не будет обращать внимания, а на какие наложит налог.

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Когда банк не интересуется переводами от родственников

По словам экспертов, вообще нет общего лимита. НБУ не ограничивает суммы входящих P2P-переводов на карты граждан. Подарки в виде денег от родителей, мужа, жены, детей, братьев, сестер, бабушки, дедушки и внуков не облагаются налогом и не декларируются.

Когда банк все же обратит внимание на ваш счет

Однако при крупных нетипичных транзакциях банк имеет право запросить документы, подтверждающие происхождение средств. Родители могут беспрепятственно перечислить ребенку как 10 тысяч, так и 500 тысяч гривен на покупку жилья или автомобиля. Никаких налогов платить не нужно, поскольку это 1-я степень родства. Однако если сумма существенно превышает ваши обычные обороты, банковский финмониторинг запросит объяснения. В таком случае достаточно предоставить справки о зарплате родителей, выписки или договоры купли-продажи имущества.

Когда налог начисляется

Если же денежный подарок поступает от дальних родственников или посторонних лиц, ситуация меняется. Такой доход подлежит декларированию и облагается налогом по ставке:

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Как безопасно получить крупный перевод

Для этого необходимо выполнить ряд действий:

Заранее подготовьте документы о происхождении средств у отправителя: официальные доходы, выписки, договоры. Убедитесь, относится ли родственник к 1 или 2 степени родства, чтобы понимать необходимость дальнейшего декларирования. В случае запроса от службы финансового мониторинга письменно объясните экономический смысл операции, предоставьте ответ. Например, "семейная помощь на покупку имущества".

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, за что финансовый мониторинг может ограничить доступ к счету. Банковская карта уже много лет является универсальным удобным инструментом для многих различных операций — от перевода средств до оплаты коммунальных услуг. По словам экспертов, введенные лимиты на карточные переводы между физическими лицами, которые сейчас очень часто называют P2P, направлены на предотвращение злоупотреблений в финансовом секторе.

Также Новини.LIVE сообщали, нужно ли платить налог за подарок в виде недвижимости от родственника. В некоторых случаях возможен подарок с условиями: например, если нового владельца квартиры признали нерезидентом. Тогда придется заплатить в бюджет наивысшую ставку налога.