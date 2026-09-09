Перекази від родичів: яка сума може зацікавити фінмоніторинг у 2026 році

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE

В українському законодавстві немає граничного ліміту на суму вхідних переказів між фізичними особами (Р2Р) на банківські картки. Сам факт отримання великої суми від родича не означає автоматичного блокування рахунку або обов'язкової сплати податків. Водночас для великих або нетипових платежів банк може запросити підтвердження походження коштів, а податкові зобов'язання напряму залежать від ступеня споріднення.

Сайт Новини.LIVE дізнавався на які суми банк не звертатиме уваги, а на які накладе податок.

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Коли банк не цікавлять перекази від родичів

За словами експертів, взагалі немає загального ліміту. НБУ не обмежує суми вхідних P2P-переказів на картки громадян. Подарунки у формі грошей від батьків, чоловіка, дружини, дітей, братів, сестер, баби, діда та онуків не оподатковуються і не декларуються.

Коли банк все ж зверне увагу на ваш рахунок

Проте при великих нетипових транзакціях банк має право попросити документи, що підтверджують походження коштів. Батьки можуть безперешкодно переказати дитині як 10 тисяч, так і 500 тисяч гривень на купівлю житла чи авто. Жодних податків сплачувати не потрібно, оскільки це 1-й ступінь споріднення. Проте якщо сума суттєво перевищує ваші звичайні обороти, банківський фінмоніторинг запросить пояснення. У такому разі достатньо надати довідки про зарплату батьків, виписки чи договори продажу майна.

Коли податок нарахується

Якщо ж грошовий подарунок надходить від дальших родичів або сторонніх осіб, ситуація змінюється. Такий дохід підлягає декларуванню та оподатковується за ставкою:

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Як безпечно отримати великий переказ

Для цього необхідно зробити ряд дій:

Заздалегідь підготуйте документи про походження коштів у відправника: офіційні доходи, виписки, договори. Переконайтеся, чи належить родич до 1 чи 2 ступеня споріднення, щоб розуміти потребу в подальшому декларуванні. У разі запиту фінансового моніторингу письмово поясніть економічний зміст операції, надайте відповідь. Наприклад, "родинна допомога на купівлю майна".

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за що можна фінмоніторинг може обмежити доступ до рахунку. Банківська картка вже багато років стала універсальним зручним інструментом для багатьох різних операцій — від переказу коштів до оплати комунальних послуг. За словами експертів, запроваджені ліміти на карткові перекази між фізичними особами, що зараз дуже часто називають Р2Р, спрямовані на запобігання зловживанням у фінансовому секторі.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи потрібно сплачувати податок за подарунок нерухомості від родича. У деяких випадках можливий подарунок з умовами: наприклад, якщо нового власника квартири визнали нерезидентом. Тоді доведеться заплатити в бюджет найвищу ставку податку.