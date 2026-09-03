За что банк может заблокировать перевод с карты на карту: пять основных причин

Человек держит банковскую карту в руке. Фото: Новини.LIVE

Банковские учреждения ежедневно обрабатывают миллионы финансовых операций, но отдельные платежи могут стать поводом для дополнительной проверки. Непривычная для клиента сумма, нетипичная транзакция или резкое изменение его финансового поведения способны привлечь внимание системы финансового мониторинга и привести к временной блокировке операции.

Об особенностях работы финансового мониторинга рассказал 24 каналу Андрей Шабельников, управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw и председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации, передают Новини.LIVE.

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Как банки проверяют финансовые операции

По его словам, финансовый мониторинг не сводится к решению одного банковского сотрудника, который самостоятельно определяет, является ли конкретный перевод подозрительным. На самом деле это многоуровневая система контроля, в которой автоматизированные алгоритмы работают совместно со специалистами банка.

На первом этапе каждая транзакция проходит через автоматизированные ИТ-системы. Они анализируют операции по большому количеству риск-индикаторов.

В частности, внимание могут привлечь:

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Нетипично большая или необычная для клиента сумма перевода. Наличие статуса публичного лица (PEP) у кого-либо из участников операции. Сложная структура собственности компании. Связи с офшорными юрисдикциями. Несоответствие операции заявленному виду финансовой деятельности клиента.

Если автоматизированная система выявляет определенные признаки риска, транзакцию могут временно приостановить. После этого ее передают на дополнительную проверку специалистам.

Что проверяет отдел комплаенса

На следующем этапе к работе подключается подразделение комплаенс. Финансовые аналитики выясняют экономическое содержание операции, анализируют обстоятельства перевода и, при необходимости, могут попросить клиента предоставить дополнительные документы.

В частности, банк может запросить договоры, первичные документы и другие подтверждения, которые помогают установить законность происхождения средств.

Таким образом, специалисты оценивают не только сам перевод, но и то, соответствует ли он финансовому поведению клиента и имеет ли он понятное экономическое обоснование.

По результатам проверки ответственный сотрудник банка по вопросам финансового мониторинга может принять решение о проведении операции, замораживании активов или передаче информации в соответствующие государственные органы.

Как незаконные схемы могут обходить контроль

В то же время эксперт обращает внимание на то, что даже многоуровневая система внутреннего контроля не является абсолютно защищенной от злоупотреблений.

Если в незаконные схемы вовлечены топ-менеджеры самого финансового учреждения, они могут согласовывать рискованные операции вопреки выводам подразделения комплаенса.

Кроме того, злоумышленники могут пытаться организовать платежи таким образом, чтобы автоматизированные системы не зафиксировали их как подозрительные. Один из возможных способов — дробление крупных сумм на ряд более мелких операций.

В то же время окончательное решение о дальнейшей судьбе операции принимается после проведения соответствующих процедур финансового мониторинга и анализа обстоятельств конкретной транзакции.

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