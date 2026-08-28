Денежное обеспечение во время СЗЧ: заблокируют ли карты военнослужащего

Военнослужащие идут по полевой дороге. Фото: Генштаб

Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть, лишаются права на получение денежного довольствия за этот период. Выплаты возобновляются только после возвращения нарушителя и оформления необходимых документов. В то же время само по себе пребывание в статусе СЗЧ не означает автоматической блокировки банковских карт или счетов.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что происходит с выплатами военнослужащему и арестовывают ли его карты во время СЗЧ, передают Новини.LIVE.

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Когда военному перестают выплачивать деньги во время самовольного отсутствия

Выплата денежного довольствия военнослужащему, самовольно покинувшему воинскую часть или место службы, прекращается по приказу командира воинской части.

Основные правила определяет "Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим", утвержденный приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года № 260.

Если военнослужащий ушел в самовольное отсутствие, выплата денежного довольствия прекращается со дня самовольного оставления части или места службы. Возобновляется она со дня возвращения военнослужащего.

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При этом и прекращение, и возобновление выплат оформляются соответствующим приказом командира воинской части. То есть юридически определяющим является не момент возбуждения уголовного дела, внесения информации в определенную базу или появления соответствующего статуса в приложении "Армия+", а дата самовольного оставления части, указанная в приказе командира.

Денежное обеспечение военнослужащего включает не только то, что в быту называют зарплатой. В частности, к нему относятся:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

прочие надбавки и доплаты;

премия.

Таким образом, во время СЗЧ прекращается выплата денежного обеспечения в целом, а не только отдельной его составляющей.

Дополнительные последствия предусмотрены статьёй 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" № 2232-XII. За период с момента самовольного оставления части до момента возвращения военнослужащему не предоставляется денежное, продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения.

Кроме того, этот период не засчитывается в срок военной службы, выслуги в воинском звании и выслуги лет в случаях, предусмотренных законодательством для соответствующих выплат и пенсионных расчетов.

Могут ли заблокировать банковскую карту военнослужащего

Сам факт самовольного оставления части не является основанием для автоматической блокировки банковской карты или счета военнослужащего.

В этой ситуации важно различать два разных юридических понятия: прекращение выплаты денежного обеспечения и арест средств на банковском счете.

В первом случае воинская часть прекращает начисление и выплату денежного обеспечения в соответствии с приказом МОУ № 260 и статьей 24 Закона № 2232-XII. Эти нормы не предусматривают автоматической блокировки или закрытия банковского счета в связи с СЗЧ.

Арест средств является совершенно иной процессуальной мерой. В частности, статья 170 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусматривает возможность ареста имущества, в том числе средств, находящихся на банковских счетах.

Для такого ограничения необходимы предусмотренные законом основания и соответствующее процессуальное решение, в частности постановление следственного судьи или суда.

Поэтому утверждение "военный попал в СЗЧ — ему заблокировали карту" является юридически некорректным. СЗЧ приводит к прекращению денежного обеспечения, но само по себе не означает блокировку банковского счета.

Может ли уголовное дело привести к аресту средств

Сам факт возбуждения уголовного дела в связи с самовольным отсутствием также не означает автоматической блокировки банковской карты.

Прекращение денежного обеспечения связано с самовольным отсутствием военнослужащего и правилами прохождения военной службы. В то же время арест средств является отдельной юридической процедурой, которая осуществляется в соответствии с правилами статьи 170 УПК Украины.

То есть уголовное производство и прекращение выплат — это разные правовые механизмы. Наличие дела о СЗЧ само по себе не означает, что банк должен заблокировать счет военнослужащего.

Если же в рамках уголовного производства возникают предусмотренные законом основания для ареста средств, вопрос решается отдельно в установленном процессуальном порядке.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащему получить денежную помощь на оздоровление. Эта выплата осуществляется раз в год в соответствии с поданными рапортами. Обычно деньги поступают на карту военнослужащего перед отпуском.

Также Новини.LIVE писали, какое денежное обеспечение получают военнослужащие-инструкторы. Размер выплат различается в зависимости от места службы и рода войск. Для инструкторов, работающих непосредственно в боевых воинских частях, предусмотрена отдельная шкала дополнительного вознаграждения.