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Головна Економіка Чи блокують картку військового під час СЗЧ: у Міноборони пояснили

Чи блокують картку військового під час СЗЧ: у Міноборони пояснили

Ua ru
28 серпня 2026 13:06
Грошове забезпечення під час СЗЧ: чи заблокують картки військовослужбовця
Військовослужбовці йдуть польовою дорогою. Фото: Генштаб

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, втрачають право на отримання грошового забезпечення за цей період. Поновлюють виплати лише після повернення порушника та оформлення необхідних документів. Водночас саме перебування у статусі СЗЧ не означає автоматичного блокування банківських карток чи рахунків. 

У Міністерстві оборони України пояснили, що відбувається з виплатами військового та чи арештовують його картки під час СЗЧ, передають Новини.LIVE

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Коли військовому припиняють виплачувати гроші під час СЗЧ

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину або місце служби, припиняється за наказом командира військової частини.

Основні правила визначає Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, затверджений наказом Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року №260.

Якщо військовий пішов у СЗЧ, виплату грошового забезпечення припиняють з дня самовільного залишення частини або місця служби. Поновлюється вона з дня повернення військовослужбовця.

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При цьому і припинення, і поновлення виплат оформлюються відповідним наказом командира військової частини. Тобто юридично визначальним є не момент відкриття кримінального провадження, внесення інформації до певної бази чи поява відповідного статусу в застосунку "Армія+", а дата СЗЧ, зазначена у наказі командира.

Грошове забезпечення військового включає не тільки те, що у побуті називають зарплатою. Зокрема, до нього належать:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років;
  • інші надбавки та доплати;
  • премія.

Отже, під час СЗЧ припиняється виплата грошового забезпечення загалом, а не лише окремої його складової.

Додаткові наслідки передбачені статтею 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" №2232-XII. За період від самовільного залишення частини до моменту повернення військовослужбовцю не здійснюється грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення.

Крім того, цей період не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та вислуги років у випадках, передбачених законодавством для відповідних виплат і пенсійних розрахунків.

Чи можуть заблокувати банківську карту військового

Сам факт СЗЧ не є підставою для автоматичного блокування банківської картки або рахунку військовослужбовця.

У цій ситуації важливо розрізняти два різні юридичні поняття: припинення виплати грошового забезпечення та арешт коштів на банківському рахунку.

У першому випадку військова частина припиняє нарахування і виплату грошового забезпечення відповідно до наказу МОУ №260 та статті 24 Закону №2232-XII. Ці норми не передбачають автоматичного блокування або закриття банківського рахунку через СЗЧ.

Арешт коштів є зовсім іншим процесуальним заходом. Зокрема, стаття 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає можливість арешту майна, у тому числі коштів, які перебувають на банківських рахунках.

Для такого обмеження необхідні передбачені законом підстави та відповідне процесуальне рішення, зокрема ухвала слідчого судді або суду.

Тому твердження "військовий пішов у СЗЧ — йому заблокували картку" є юридично некоректним. СЗЧ призводить до припинення грошового забезпечення, але саме по собі не означає блокування банківського рахунку.

Чи може кримінальна справа призвести до арешту коштів

Сам факт відкриття кримінального провадження через СЗЧ також не означає автоматичного блокування банківської картки.

Припинення грошового забезпечення пов'язане із самовільною відсутністю військовослужбовця та правилами проходження військової служби. Водночас арешт коштів є окремою юридичною процедурою, яка здійснюється за правилами статті 170 КПК України.

Тобто кримінальне провадження та припинення виплат — це різні правові механізми. Наявність справи щодо СЗЧ сама по собі не означає, що банк повинен заблокувати рахунок військового.

Якщо ж у межах кримінального провадження виникають передбачені законом підстави для арешту коштів, питання вирішується окремо у встановленому процесуальному порядку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як військовослужбовцю отримати грошову допомогу на оздоровлення. Ця виплата здійснюється раз на рік відповідно до поданих рапортів. Зазвичай гроші приходять на картку захисника перед відпусткою. 

Також Новини.LIVE писали, яке грошове забезпечення отримують військовослужбовці-інструктори. Розмір виплат відрізняється залежно від місця служби та роду військ. Для інструкторів, які працюють безпосередньо у бойових військових частинах, передбачена окрема шкала додаткової винагороди.

банківські карти СЗЧ грошове забезпечення
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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