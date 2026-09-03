За що банк може заблокувати переказ з картки на картку: п’ять головних причин

Людина тримає банківську картку в руці. Фото: Новини.LIVE

Банківські установи щодня обробляють мільйони фінансових операцій, але окремі платежі можуть стати підставою для додаткової перевірки. Незвична для клієнта сума, нетипова транзакція або різка зміна його фінансової поведінки здатні привернути увагу системи фінансового моніторингу та призвести до тимчасового блокування операції.

Про особливості роботи фінмоніторингу розповів 24 каналу Андрій Шабельніков, керівний партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw та голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації, передають Новини.LIVE.

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Як банки перевіряють фінансові операції

За його словами, фінансовий моніторинг не зводиться до рішення одного банківського працівника, який самостійно визначає, чи є конкретний переказ підозрілим. Насправді це багаторівнева система контролю, у якій автоматизовані алгоритми працюють разом із фахівцями банку.

На першому етапі кожна транзакція проходить через автоматизовані ІТ-системи. Вони аналізують операції за великою кількістю ризик-індикаторів.

Зокрема, увагу можуть привернути:

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Нетипово велика або незвична для клієнта сума переказу. Наявність статусу публічного діяча (PEP) у когось із учасників операції. Складна структура власності компанії. Зв’язки з офшорними юрисдикціями. Невідповідність операції заявленому виду фінансової діяльності клієнта.

Якщо автоматизована система виявляє певні ризикові ознаки, транзакцію можуть тимчасово призупинити. Після цього її передають на додаткову перевірку фахівцям.

Що перевіряє комплаєнс

На наступному етапі до роботи долучається підрозділ комплаєнсу. Фінансові аналітики з’ясовують економічний зміст операції, аналізують обставини переказу та за необхідності можуть попросити клієнта надати додаткові документи.

Зокрема, банк може запросити договори, первинні документи та інші підтвердження, які допомагають встановити законність походження коштів.

Таким чином, фахівці оцінюють не лише сам переказ, а й те, чи відповідає він фінансовій поведінці клієнта та чи має зрозуміле економічне обґрунтування.

За результатами перевірки відповідальний працівник банку з питань фінансового моніторингу може ухвалити рішення про проведення операції, замороження активів або передачу інформації до відповідних державних органів.

Як незаконні схеми можуть обходити контроль

Водночас експерт звертає увагу, що навіть багаторівнева система внутрішнього контролю не є абсолютно захищеною від зловживань.

Якщо до незаконних схем залучені топменеджери самої фінансової установи, вони можуть погоджувати ризикові операції всупереч висновкам підрозділу комплаєнсу.

Крім того, зловмисники можуть намагатися організувати платежі таким чином, щоб автоматизовані системи не зафіксували їх як підозрілі. Один із можливих способів — дроблення великих сум на низку менших операцій.

Водночас остаточне рішення щодо подальшої долі операції ухвалюється після проведення відповідних процедур фінансового моніторингу та аналізу обставин конкретної транзакції.

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