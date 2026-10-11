Финансовый мониторинг в 2026 году: какие ошибки могут привести к закрытию счета

Деньги и банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Если на вашу карту поступила крупная сумма, через некоторое время банк может попросить объяснить, откуда эти деньги. Важно знать, как правильно отвечать, ведь от этого зависит, сможете ли вы и дальше пользоваться счетом. Если ограничиваться устными объяснениями или затягивать с документами, могут возникнуть проблемы. Известно, каких ошибок следует избегать во время финансового мониторинга.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Вадима Оксентюка.

Реклама

Почему объяснений своими словами недостаточно

Фраз типа "это мои деньги" или "я их честно заработал" лучше избегать. Банку нужно показать, откуда взялась крупная сумма и как она попала на счет. Это может быть договор, выписка, декларация, договор дарения или другой документ, подтверждающий происхождение средств.

Вопросы могут возникнуть и в том случае, если документы противоречат назначению платежа. Например, в переводе указано "помощь семье", а клиент утверждает, что это была оплата услуг. Или в договоре указана одна сумма, а на счет поступила другая.

Еще одна ошибка — когда человек получил запрос и не спешит с ответом. Согласно статье 15 закона № 361-IX отсутствие необходимых для проверки документов может привести к прекращению отношений с клиентом.

Читайте также:

Как лучше ответить банку

Юрист советует собрать документы и пояснения и отправить их одним пакетом, а не по частям в течение нескольких дней. Информация в пояснении должна совпадать с назначением платежа и подтверждаться документами.

Если у человека нет какого-то документа, лучше сразу объяснить причину и указать, чем можно подтвердить происхождение денег вместо него.

Если же банк решит прекратить отношения с клиентом, он сообщает об этом Госфинмониторингу не позднее следующего рабочего дня. Отдельное правило действует для политически значимых лиц и связанных с ними людей: причину отказа банк должен письменно объяснить в течение пяти рабочих дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кого могут внести в реестр "дропов" и что будет с их банковскими картами. Для таких клиентов хотят ввести лимиты на операции, количество карт и усиленный контроль за счетами. Законопроект уже поддержали в первом чтении, но его еще предстоит доработать.

Также Новини.LIVE писали, что делать, если неизвестные украли деньги с банковской карты. Сначала нужно заблокировать карту, сообщить в банк и обратиться в полицию, сохранив все доказательства. Если банк установит, что платеж был проведен посторонним лицом без разрешения владельца, он должен вернуть средства и компенсировать убытки.