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Главная Экономика Ответственность за проданные карты: как в Украине предлагают наказывать дроперов

Ответственность за проданные карты: как в Украине предлагают наказывать дроперов

Ua ru
7 сентября 2026 10:16
Законопроект о "дропах": за передачу карты грозит тюремное заключение
Женщина держит в руках деньги и смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируют ввести отдельную уголовную ответственность для «дропов», которые передают свои банковские карты, реквизиты, электронные кошельки или доступ к счетам для совершения преступлений. Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. Документ направлен на борьбу с мошенничеством с безналичными средствами платежа и предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что именно предусматривает новая законодательная инициатива.

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Уголовная ответственность за сдачу карты в аренду

Для привлечения к ответственности номинальных владельцев счетов УК Украины предлагается дополнить новой статьей. Она устанавливает уголовную ответственность за передачу, получение, покупку или хранение платежных инструментов и данных для доступа к ним, если это делается с целью совершения мошенничества.

Законопроект предусматривает следующие дифференцированные санкции для правонарушителей:

  • за передачу собственных платежных данных или доступа к счету для совершения преступления — штраф в размере примерно от 5 100 до 17 000 грн;
  • за получение, покупку, хранение или сбыт чужих платежных инструментов — штраф от 3 000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы на 2–5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет;
  • за повторные действия или совершение преступления организованной группой — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Расширение статьи 200 и ответственность юридических лиц

Авторы документа отмечают, что "дроп-сети" стали инструментом для деятельности мошеннических колл-центров, нелегальных казино, наркоторговли и отмывания средств. В связи с этим предлагается расширить статью 200 УК Украины. Наказание будет применяться не только за подделку карт, но и за фальсификацию платежных инструментов, средств доступа к электронным деньгам и учетных данных.

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Отдельно под уголовную ответственность подпадает:

  • хищение;
  • присвоение или завладение обманным путем чужими банковскими данными.

Законопроект также вносит изменения в ряд других законов, предусматривая меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц. Если уполномоченное лицо компании совершило преступление по статье 200 в интересах фирмы, предприятие потенциально может подлежать ликвидации. Расследование по новой статье будет поручаться следователям того органа, который возбудил дело по основному преступлению, в рамках которого использовались "дроп-счета".

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о том, что грозит тем, кто уклоняется от уплаты единого социального взноса. Задержка с уплатой единого социального взноса или его частичная недоплата автоматически превращает плательщика в должника. Основной финансовой санкцией за несвоевременную уплату ЕСВ является фиксированный штраф в размере 20% от своевременно не уплаченной суммы.

Также Новини.LIVE сообщали о штрафах для водителей за загрязненные номерные знаки. Когда автомобиль выезжает на проезжую часть, он должен иметь опрятный и исправный вид. На дорогах Мукачево полицейские остановили одного водителя и выписали штраф за ненадлежащий вид транспортного средства.

Владимир Зеленский тюрьма штрафы банковские карты банковские счета дропы
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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