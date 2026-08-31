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Главная Экономика Штраф за грязные номера: почему суд закрыл дело в пользу водителя

Штраф за грязные номера: почему суд закрыл дело в пользу водителя

Ua ru
31 августа 2026 11:35
Штраф за грязные номерные знаки на автомобиле: позиция суда
Полицейские. Фото: Новини.LIVE

Когда автомобиль выезжает на проезжую часть, он должен выглядеть опрятно и быть в исправном состоянии. На дорогах Мукачево полицейские остановили одного водителя и выписали ему штраф за ненадлежащий вид транспортного средства. Водитель не согласился и обратился в суд, чтобы обжаловать решение полицейских. Он считал, что полицейские безосновательно выдвинули требование о штрафе без каких-либо доказательств.

Сайт Новини.LIVE выяснял подробности судебного дела № 303/762/26.

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Почему водитель обратился в суд

Инцидент произошел в начале 2026 года в Мукачево. Как отмечали полицейские, водитель управлял автомобилем с загрязненным номерным знаком. Это якобы не позволяло четко различить символы с расстояния 20 метров. Они подчеркивали, что водитель совершил правонарушение по ч. 1 ст. 121-3 КУоАП, которое прямо нарушает требования законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств.

Истец не согласился с штрафом и обратился в суд с требованиями отменить постановление, мотивируя это тем, что:

  • полицейский не предоставил доказательств фото- и видеофиксации, а также надлежащих измерений расстояния, которые подтверждали бы факт нарушения;
  • а в самом постановлении отсутствуют данные о техническом средстве фиксации, а также сведения о свидетелях.

Представитель ГУНП в Закарпатской области утверждал, что фиксация осуществлялась с помощью портативного прибора. А сам факт загрязнения подтверждается приложенным фотодоказательством.

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Какое решение принял суд

Рассмотрев дело в порядке упрощенного искового производства, суд вынес вердикт в соответствии с нормами законодательства, поскольку:

  1. Постановление должно содержать описание обстоятельств, приведение доказательств вины и указание на техническое средство фото- или видеозаписи.
  2. Сама ч. 1 ст. 121-3 КУоАП предусматривает ответственность за загрязнённый номерной знак только при условии, что это загрязнение не позволяет чётко различить символы или буквенно-цифровую комбинацию именно с расстояния двадцати метров.

Изучив все материалы дела, суд установил, что полиция не представила достаточных доказательств, подтверждающих нечитаемость знака с фиксированного расстояния в 20 метров. Предоставленные сотрудником полиции фотографии также не доказывали этого обстоятельства.

Поскольку состав административного правонарушения не был доказан, суд отменил постановление полиции, прекратил производство по делу и постановил взыскать в пользу водителя 532,48 грн уплаченного судебного сбора.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему суд не считает законным возведение здания на собственном участке. Ведь купить участок, самостоятельно построить дом и оформить на него официальный техпаспорт — не означает стать его полноправным владельцем. Судебное дело развернулось в Днепропетровской области, где мужчина пытался доказать свое право на владение с 2017 года.

Также Новини.LIVE сообщали, за что могут оштрафовать владельцев животных уже в сентябре. В Украине установлена ответственность для владельцев животных, поскольку люди должны заботиться о благополучии своих питомцев и следить за ними в общественных местах. Ведь в случае несоблюдения этих правил предусмотрены штрафы с возможной конфискацией домашнего питомца.

суд закон дороги полиция штраф автомобиль
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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