Штраф за брудні номерні знаки на машині: позиція суду

Поліцейські. Фото: Новини.LIVE

Коли машина виїжджає на проїжджу частину, вона повинна мати охайний та справний вигляд. На дорогах Мукачева одного водія зупинили поліцейські та виписали штраф через неналежний вигляд транспортного засобу. Водій не погодився і звернувся до суду, аби оскаржити рішення поліцейських. Драйвер вважав, що поліцейські безпідставно висунули вимогу щодо штрафу без жодних доказів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався деталі судової справи № 303/762/26.

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Чому водій звернувся до суду

Інцидент стався на початку 2026 року у Мукачеві. Як зазначали поліцейські, то водій керував автомобілем із забрудненим номерним знаком. Це нібито унеможливлювало чітке визначення символів з відстані 20 метрів. Вони наголошували на тому, що драйвер вчинив правопорушення за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП, яке прямо порушує вимоги законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів.

Позивач не погодився із штрафом та звернувся до суду з вимогами скасувати постанову, мотивуючи це тим, що:

поліцейський не надав доказів фото-, відеофіксації та належних замірів відстані, які підтверджували б факт порушення;

а в самій постанові відсутні дані про технічний засіб фіксації, а також відомості про свідків.

Представник ГУНП в Закарпатській області стверджував, що фіксація здійснювалася портативним приладом. А сам факт забрудненості підтверджується доданим фотодоказом.

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Яке рішення ухвалив суд

Розглянувши справу за правилами спрощеного позовного провадження, суд виніс вердикт згідно норм законодавства, адже:

Постанова повинна містити опис обставин, наведення доказів вини та вказівку на технічний засіб фото- чи відеозапису. Сама ч. 1 ст. 121-3 КУпАП передбачає відповідальність за забруднений номерний знак лише за умови, що ця забрудненість не дозволяє чітко розрізнити символи або буквено-числову комбінацію саме з відстані двадцяти метрів.

Дослідивши всі матеріали справи, суд встановив, що поліція не надала достатніх доказів, які б підтверджували нечитабельність знака з фіксованої відстані у 20 метрів. Надані фотографії працівником поліції цієї обставини також не доводили.

Оскільки склад адміністративного правопорушення доведений не був, суд скасував постанову поліції, закрив провадження та постановив стягнути на користь водія 532,48 грн сплаченого судового збору.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому суд не вважає законним зведення будівництва на власній же ділянці. Адже купити ділянку, самостійно звести будинок і виготовити на нього офіційний техпаспорт — не означає стати його повноправним господарем. Судова справа розігралась на Дніпропетровщині, де чоловік намагався довести своє право на володіння з 2017 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, за що можуть оштрафувати власників тварин вже у вересні. В Україні визначена відповідальність для власників тварин, оскільки люди повинні дбати про добробут своїх улюбленців і слідкувати за ними у громадських місцях. Адже якщо цього не дотримуватись, передбачені штрафи із можливою конфіскацією домашнього улюбленця.