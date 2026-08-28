Власників тварин будуть штрафувати у вересні: що заборонено робити українцям

Собака на вулиці міста. Фото: Pexels

В Україні визначена відповідальність для власників тварин, оскільки люди повинні дбати про добробут своїх улюбленців і слідкувати за ними у громадських місцях. В деяких випадках господарям загрожує фінансова відповідальність, тобто штрафи. Ми розібралися, які дії людини або тварини призведуть до покарання у вересні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс про адміністративні правопорушення.

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Утримання собак і котів в Україні

Найпоширеніші причини притягнення власників тварин до відповідальності прописані у статті 154 КУпАП. Українцям заборонено утримувати незареєстрованих собак, вигулювати у громадських місцях без повідка і намордника (крім порід, внесених до Переліку небезпечних), залишати улюбленців без нагляду на вулиці. Також необхідно прибирати за тваринами, не допускаючи засмічення території.

Порушення цих правил тягне за собою попередження або штраф у розмірі 170-340 грн. У разі повторного притягнення до відповідальності протягом року фінансова санкція зросте до 340-510 грн. В деяких випадках тварину можуть конфіскувати — за заподіяння шкоди здоров’ю людини чи її майну (плюс штраф від 1 700 до 3 400 грн).

Що буде за жорстоке поводження з тваринами

Закон вимагає не лише дбати про благополуччя домашніх улюбленців, але й не допускати жорстокого поводження. Згідно зі статтею 89 Кодексу про адміністративні правопорушення, йдеться про:

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знущання над живими істотами (включно з безпритульними);

мучення, які завдали фізичного болю і страждань, але не призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі;

залишення тварин напризволяще;

інші порушення правил утримання та поводження з тваринами.

За вказані дії власникам загрожує штраф у розмірі 3 400-5 100 грн. Якщо знущання вчинила група осіб чи одна людина повторно, доведеться заплатити 5 100-8 500 грн. Інші варіанти покарання включають адміністративний арешт на строк до 15 днів із можливою конфіскацією тварини.

"Порушення правил транспортування тварин тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400-5 950 грн)", — йдеться в КУпАП.

Натомість жорстоке поводження за статтею 299 Кримінального кодексу, яке призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі терміном від двох до трьох років із конфіскацією домашнього улюбленця.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні не заборонено годувати безпритульних тварин. Однак штрафи можливі в разі порушення інших правил. Наприклад, якщо людина залишила сміття, забруднила об’єкт благоустрою, самовільно встановила будку на комунальній території тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можна купати домашніх улюбленців у водоймах. Загальної заборони в Україні немає, проте місцева влада і представники бізнесу мають повноваження встановлювати обмеження для конкретних територій. Наприклад, басейнів, фонтанів, озер тощо.