Владельцев животных будут штрафовать в сентябре: что запрещено делать украинцам

Собака на улице города. Фото: Pexels

В Украине установлена ответственность для владельцев животных, поскольку люди должны заботиться о благополучии своих питомцев и следить за ними в общественных местах. В некоторых случаях хозяевам грозит финансовая ответственность, то есть штрафы. Мы разобрались, какие действия человека или животного повлекут за собой наказание в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях.

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Содержание собак и кошек в Украине

Наиболее распространенные причины привлечения владельцев животных к ответственности прописаны в статье 154 КУоАП. Украинцам запрещено содержать незарегистрированных собак, выгуливать их в общественных местах без поводка и намордника (кроме пород, внесенных в Перечень опасных), оставлять питомцев без присмотра на улице. Также необходимо убирать за животными, не допуская загрязнения территории.

Нарушение этих правил влечет за собой предупреждение или штраф в размере 170-340 грн. В случае повторного привлечения к ответственности в течение года финансовая санкция увеличится до 340-510 грн. В некоторых случаях животное могут конфисковать — за причинение вреда здоровью человека или его имуществу (плюс штраф от 1 700 до 3 400 грн).

Что грозит за жестокое обращение с животными

Закон требует не только заботиться о благополучии домашних питомцев, но и не допускать жестокого обращения. Согласно статье 89 Кодекса об административных правонарушениях, речь идет о:

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издевательстве над живыми существами (включая бездомных);

мучениях, причинивших физическую боль и страдания, но не приведших к телесным повреждениям, увечьям или гибели;

оставлении животных на произвол судьбы;

других нарушениях правил содержания и обращения с животными.

За указанные действия владельцам грозит штраф в размере 3 400-5 100 грн. Если издевательства совершила группа лиц или один человек повторно, придется заплатить 5 100-8 500 грн. Другие варианты наказания включают административный арест на срок до 15 дней с возможной конфискацией животного.

"Нарушение правил перевозки животных влечет за собой наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400-5 950 грн)", — говорится в КУоАП.

В свою очередь, жестокое обращение по статье 299 Уголовного кодекса, повлекшее телесные повреждения, увечье или гибель, предусматривает ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией домашнего питомца.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине не запрещено кормить бездомных животных. Однако штрафы возможны в случае нарушения других правил. Например, если человек оставил мусор, загрязнил объект благоустройства, самовольно установил будку на коммунальной территории и пр.

Также Новини.LIVE рассказывали, можно ли купать домашних питомцев в водоемах. Общего запрета в Украине нет, однако местные власти и представители бизнеса имеют полномочия устанавливать ограничения для конкретных территорий. Например, бассейнов, фонтанов, озер и др.