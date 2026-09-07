Законопроєкт про "дропів": за передачу картки хочуть саджати у в'язницю

Жінка тримає гроші і смартфон у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні планують запровадити окрему кримінальну відповідальність для "дропів", які передають свої банківські картки, реквізити, електронні гаманці чи доступ до рахунків для вчинення злочинів. Відповідний законопроєкт вніс до Верховної Ради Президент Володимир Зеленський. Документ несе за собою боротьбу із шахрайством із безготівковими засобами платежу та передбачає покарання аж до 8 років позбавлення волі.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що саме передбачає нова законодавча ініціатива.

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Кримінальна відповідальність за надання картки в оренду

Для притягнення до відповідальності номінальних власників рахунків КК України пропонують доповнити новою статтею. Вона встановлює кримінальну відповідальність за передачу, одержання, купівлю чи зберігання платіжних інструментів і даних для доступу до них, якщо це робиться з метою вчинення шахрайства.

Законопроєкт передбачає наступні градуйовані санкції для правопорушників:

за передачу власних платіжних даних або доступу до рахунку для злочину — штраф приблизно від 5 100 до 17 000 грн;

за отримання, купівлю, зберігання чи збут чужих платіжних інструментів — штраф від 3 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на 2-5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 6 років;

за повторні дії або вчинення злочину організованою групою — позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Розширення статті 200 та відповідальність юридичних осіб

Автори документа зазначають, що "дроп-мережі" стали інструментом для діяльності шахрайських call-центрів, нелегальних казино, наркоторгівлі та відмивання коштів. Через це пропонується розширити статтю 200 КК України. Покарання застосовуватиметься не лише за підроблення карток, а й за фальсифікацію платіжних інструментів, засобів доступу до електронних грошей та облікових даних.

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Окремо під кримінальну відповідальність підпадає:

викрадення;

привласнення чи за заволодіння обманом чужими банківськими даними.

Законопроєкт також вносить зміни до низки інших законів, передбачаючи заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Якщо уповноважена особа компанії вчинила злочин за 200 статтею в інтересах фірми, підприємство потенційно може підлягати ліквідації. Розслідування за новою статтею доручатимуть слідчим того органу, який відкрив провадження за основним злочином, де використовувалися "дроп-рахунки".

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