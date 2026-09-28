Банки перевірятимуть українців за новим реєстром: кому можуть обмежити кількість карток

Банківська картка. Фото: УНІАН

В Україні хочуть посилити контроль за банківськими рахунками, які використовують у незаконних схемах. Верховна Рада готує законодавчі зміни, які дозволять встановити ліміти на операції та кількість банківських карток для деяких українців. Йдеться про так званих "дропів" — людей, які віддають свої рахунки для сумнівних або незаконних переказів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №16013.

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Кого можуть внести до спеціального реєстру

"Дроп" — це людина, через рахунок або банківську картку якої проходять чужі гроші. Новий законопроєкт передбачає створення спеціального реєстру таких людей. Його має вести Національний банк.

Банки та інші платіжні установи передаватимуть туди інформацію про клієнтів, яких вважають причетними до злочинних схем.

Що можуть зробити з картками

Для людей, які потраплять до реєстру, пропонують встановити окремі обмеження. Мова йде про:

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ліміти на платіжні операції;

обмеження кількості банківських карток;

посилений контроль за операціями.

"Дропів" уже активно шукають

Масштаб проблеми досить великий. За даними Держфінмоніторингу, за сім місяців 2026 року було досліджено фінансові потоки за більш ніж 27 тисячами рахунків. У матеріалах фігурували понад 73 тисячі фізичних осіб з ознаками діяльності "дропів".

Як можуть покарати за передачу своєї картки

Якщо законопроєкт №16013 остаточно ухвалять, за передачу платіжного інструменту для використання у злочинній схемі можуть встановити кримінальну відповідальність.

Варто врахувати, що даний законопроєкт ще не став законом. 15 вересня Верховна Рада підтримала його за основу, а зараз документ готують до другого читання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки готівки можна зняти з картки в українських банках. У ПриватБанку власні кошти можна отримати до 40 000 гривень за три години та до 100 000 гривень на добу, а в Ощадбанку стандартний добовий ліміт у банкоматі становить 10 000 гривень. У Monobank сума залежить від банку, через банкомат якого знімають гроші, тому ліміти й комісії можуть відрізнятися.

Також Новини.LIVE писали, коли банк має повернути гроші, незаконно списані з картки. Якщо клієнт не давав дозволу на операцію і не сприяв отриманню шахраями платіжних даних, банк має відновити суму на рахунку та компенсувати завдані збитки. Для цього потрібно одразу заблокувати картку, повідомити банк, звернутися до поліції та зберегти докази шахрайства.