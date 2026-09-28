Банки будут проверять украинцев по новому реестру: кому могут ограничить количество карт

Банковская карта. Фото: УНИАН

В Украине намерены усилить контроль за банковскими счетами, используемыми в незаконных схемах. Верховная Рада готовит законодательные изменения, которые позволят установить лимиты на операции и количество банковских карт для некоторых украинцев. Речь идет о так называемых "дропах" — людях, которые предоставляют свои счета для сомнительных или незаконных переводов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект №16013.

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Кого могут внести в специальный реестр

"Дроп" — это человек, через счет или банковскую карту которого проходят чужие деньги. Новый законопроект предусматривает создание специального реестра таких людей. Вести его должен Национальный банк.

Банки и другие платежные учреждения будут передавать туда информацию о клиентах, которых считают причастными к преступным схемам.

Что могут сделать с картами

Для людей, которые попадут в реестр, предлагают установить отдельные ограничения. Речь идет о:

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лимитах на платежные операции;

ограничении количества банковских карт;

усиленном контроле за операциями.

"Дропов" уже активно ищут

Масштаб проблемы довольно велик. По данным Госфинмониторинга, за семь месяцев 2026 года были исследованы финансовые потоки по более чем 27 тысячам счетов. В материалах фигурировали свыше 73 тысяч физических лиц с признаками деятельности "дропов".

Какое наказание грозит за передачу своей карты

Если законопроект №16013 будет окончательно принят, за передачу платежного инструмента для использования в преступной схеме может быть установлена уголовная ответственность.

Стоит учесть, что данный законопроект еще не стал законом. 15 сентября Верховная Рада поддержала его в первом чтении, а сейчас документ готовят ко второму чтению.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько наличных можно снять с карты в украинских банках. В ПриватБанке собственные средства можно получить до 40 000 гривен за три часа и до 100 000 гривен в сутки, а в Ощадбанке стандартный суточный лимит в банкомате составляет 10 000 гривен. В Monobank сумма зависит от банка, через банкомат которого снимают деньги, поэтому лимиты и комиссии могут отличаться.

Также Новини.LIVE писали, когда банк должен вернуть деньги, незаконно списанные с карты. Если клиент не давал разрешения на операцию и не способствовал получению мошенниками платежных данных, банк должен восстановить сумму на счете и компенсировать нанесенный ущерб. Для этого нужно сразу заблокировать карту, сообщить банку, обратиться в полицию и сохранить доказательства мошенничества.