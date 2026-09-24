Сколько денег можно будет снять с карты в октябре: лимиты в ПриватБанке, Monobank и Ощадбанке

Человек у банкомата держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Наличные деньги по-прежнему востребованы, несмотря на популярность безналичных расчетов. В то же время снять с банковской карты любую сумму в одно мгновение не всегда возможно. В Украине действуют четкие банковские лимиты и требования финансового мониторинга. К тому же каждое финансовое учреждение устанавливает свои правила снятия наличных средств.

Сколько денег можно получить в банкоматах и кассах ПриватБанка, Monobank и Ощадбанка, рассказало издание "Час дій", передают Новини.LIVE.

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От чего зависит лимит в ПриватБанке

Владельцы карт ПриватБанка могут снять в банкомате до 40 000 грн в течение трех часов. Общий суточный лимит составляет 100 000 грн. При этом для клиентов, которые попадают под повышенное внимание финансового мониторинга, максимальная сумма может быть уменьшена до 20 000 грн за три часа.

Если использовать карту другого банка, через банкомат ПриватБанка можно получить до 20 000 грн за одну операцию и максимум 20 000 грн в течение трех часов.

Есть возможность снять средства и без физической карты — по ее номеру. В таком случае при первой операции доступно до 4 000 грн. В дальнейшем также можно снимать по 4 000 грн за операцию, но в общей сложности не более 20 000 грн в сутки.

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Сколько наличных можно снять с карты Monobank

У Monobank нет собственной сети банкоматов, поэтому для получения наличных клиенты пользуются банкоматами банков-партнеров, в частности "Универсал Банка", "А-Банка" и "Укргазбанка".

Лимиты и комиссии при этом могут отличаться в зависимости от конкретного банка. Точные условия система показывает непосредственно перед проведением операции.

В то же время клиенты Monobank могут воспользоваться переводом на карту другого банка. Если такой банк позволяет снимать средства без комиссии, деньги можно сначала перевести туда, а затем получить наличные через его банкомат. Среди таких вариантов — карты ПУМБ или Райффайзена.

Лимиты в Ощадбанке

В Ощадбанке стандартный лимит на снятие наличных через банкомат составляет 10 000 грн в сутки. При этом техническое ограничение банкомата не позволяет получить более 25 000 грн в течение трех часов.

Если нужно снять большую сумму, клиенту необходимо обратиться на горячую линию банка и повысить соответствующий лимит.

В кассе отделения возможностей больше — там можно получить до 100 000 грн в сутки. В то же время это ограничение не распространяется на клиентов, которые получают через Ощадбанк зарплату или социальные выплаты. Для них действуют другие условия выдачи средств.

Где еще можно снять наличные

Если банкомат расположен далеко или в нем закончились наличные, деньги можно получить непосредственно в кассе магазина, аптеки или АЗС.

Для этого нужно заранее сообщить кассиру о желании снять наличные — до оплаты покупки. Возможность и максимальная сумма такой операции зависят от конкретной торговой точки и банка.

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