Скільки грошей можна буде зняти з картки у жовтні: ліміти у ПриватБанку, Monobank та Ощадбанку

Людина біля банкомата тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Готівка залишається потрібною навіть попри популярність безготівкових розрахунків. Водночас зняти з банківської картки будь-яку суму в один момент не завжди можливо. В Україні діють чіткі ліміти банків та вимоги фінансового моніторингу. До того ж кожна фінансова установа встановлює свої правила щодо зняття готівкових коштів.

Скільки кільки грошей можна отримати в банкоматах і касах ПриватБанку, Monobank та Ощадбанку, розповіло видання "Час дій", передають Новини.LIVE.

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Від чого залежить ліміт у ПриватБанку

Власники карток ПриватБанку можуть зняти в банкоматі до 40 000 грн протягом трьох годин. Загальний добовий ліміт становить 100 000 грн. Водночас для клієнтів, які потрапляють під підвищену увагу фінансового моніторингу, максимальна сума може бути зменшена до 20 000 грн за три години.

Якщо використовувати картку іншого банку, через банкомат ПриватБанку можна отримати до 20 000 грн за одну операцію та максимум 20 000 грн протягом трьох годин.

Є можливість зняти кошти й без фізичної картки — за її номером. У такому випадку під час першої операції доступно до 4 000 грн. Надалі також можна знімати по 4 000 грн за операцію, але загалом не більше 20 000 грн на добу.

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Скільки готівки можна зняти з картки Monobank

У Monobank немає власної мережі банкоматів, тому для отримання готівки клієнти користуються банкоматами банків-партнерів, зокрема Універсал Банку, А-Банку та Укргазбанку.

Ліміти й комісії при цьому можуть відрізнятися залежно від конкретного банку. Точні умови система показує безпосередньо перед проведенням операції.

Водночас клієнти Monobank можуть скористатися переказом на картку іншого банку. Якщо такий банк дозволяє знімати кошти без комісії, гроші можна спочатку переказати туди, а потім отримати готівку через його банкомат. Серед таких варіантів — картки ПУМБ або Райффайзену.

Ліміти в Ощадбанку

В Ощадбанку стандартний ліміт на зняття готівки через банкомат становить 10 000 грн на добу. Водночас технічне обмеження банкомата не дозволяє отримати понад 25 000 грн протягом трьох годин.

Якщо потрібно зняти більшу суму, клієнту необхідно звернутися на гарячу лінію банку та підвищити відповідний ліміт.

У касі відділення можливостей більше — там можна отримати до 100 000 грн на добу. Водночас це обмеження не поширюється на клієнтів, які отримують через Ощадбанк зарплату або соціальні виплати. Для них діють інші умови видачі коштів.

Де ще можна зняти готівку

Якщо банкомат розташований далеко або в ньому закінчилася готівка, гроші можна отримати безпосередньо на касі магазину, аптеки чи АЗС.

Для цього потрібно заздалегідь повідомити касира про бажання зняти готівку — до проведення оплати за покупку. Можливість та максимальна сума такої операції залежать від конкретної торгової точки та банку.

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