Доходи за кордоном: як декларувати та оподатковувати в Україні

Готівка у руках. Фото: Новини.LIVE

Заробіток або інший дохід, отриманий за межами України, не означає автоматичного звільнення від українських податків. Для податкових резидентів України іноземні доходи можуть підлягати декларуванню та оподаткуванню, навіть якщо гроші були отримані за кордоном. Водночас закон передбачає механізм, який у певних випадках дозволяє врахувати податки, вже сплачені в іншій державі.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передають Новини.LIVE.

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Які доходи за кордоном потрібно декларувати

Доходи, які українці отримують з-за кордону, включаються до загального річного оподатковуваного доходу та підлягають декларуванню.

Йдеться про кошти, отримані від діяльності за межами митної території України.

Серед можливих видів іноземних доходів:

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дивіденди;

проценти;

роялті;

орендна плата за майно;

кошти від продажу майна за кордоном;

спадщина та подарунки;

виграші;

інші доходи, отримані за межами України.

Водночас є винятки. Деякі іноземні доходи можуть звільнятися від оподаткування відповідно до Податкового кодексу України або міжнародних договорів.

Скільки доведеться заплатити

Основна ставка податку на доходи фізичних осіб для іноземних доходів становить 18%. Однак для окремих видів доходів діють інші ставки та правила. Наприклад, дивіденди, які нараховують нерезиденти, оподатковуються за ставкою 9%.

Крім ПДФО, іноземні доходи фізичних осіб є об'єктом оподаткування військовим збором за ставкою 5%. Тому під час декларування важливо враховувати не лише сам факт отримання грошей за кордоном, а й те, до якого виду доходу вони належать.

Якщо податок уже сплачено за кордоном

Ситуація може відрізнятися, якщо людина вже сплатила податок із цього доходу в іншій країні. У передбачених міжнародними договорами випадках податкове зобов'язання в Україні можна зменшити на суму податків, сплачених за кордоном. Це дає змогу уникнути подвійного оподаткування одного й того самого доходу.

Для цього під час подання річної декларації потрібно:

вказати суму податку, яку було сплачено в іншій державі;

мати документ, що підтверджує таку сплату;

врахувати положення міжнародного договору України з відповідною країною про уникнення подвійного оподаткування.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як з благодійності отримати податкову знижку. Скористатися таким правом можуть фізичні особи, які протягом звітного року отримували заробітну плату та здійснювали благодійні пожертви. При цьому отримувач допомоги на момент її надання має бути включений до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Також Новини.LIVE повідомляли, як блогерам оподатковувати донати від глядачів. Адже зараховувати всі отримані кошти на один рахунок неправильно. Гроші, отримані як донати, слід оподатковувати як дохід фізичної особи за ставкою 23%.