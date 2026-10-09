Чи безпечно зберігати гроші на банківській картці у 2026 році: ризики та нюанси

Готівка та банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці дедалі частіше зберігають гроші на банківських рахунках і оплачують покупки картками або смартфонами. Водночас війна, кібератаки та активність шахраїв змушують замислюватися про безпеку заощаджень. Важливо розуміти, чи справді готівка вдома надійніша та як захистити кошти на банківському рахунку.

Про це розповіли Факти ICTV, передають Новини.LIVE.

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Готівка не завжди безпечніша за гроші в банку

Через удари по житлових будинках, енергетичній та іншій критичній інфраструктурі деякі люди вважають за краще знімати кошти з рахунків і зберігати їх удома.

Проте готівка також не гарантує повної безпеки. У разі пожежі, руйнування будинку чи прямого влучання гроші можуть бути фізично знищені, а відновити їх буде неможливо.

Тому зберігати всі заощадження готівкою вдома — не універсальне рішення. Практичніше розподілити кошти між кількома банківськими рахунками та мати невеликий запас готівки на випадок тимчасових проблем із банкоматами, терміналами, інтернетом або мобільним банкінгом.

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Чи безпечно зберігати гроші на банківській картці

Відключення електроенергії або перебої зі зв’язком самі по собі не означають, що гроші на банківському рахунку зникнуть. У такій ситуації основною проблемою може стати саме доступ до коштів.

Українські банки використовують резервні джерела живлення, альтернативні канали зв’язку та автономні відділення. Тому навіть тривалий блекаут не означає автоматичної втрати грошей, які зберігаються на рахунку чи депозиті.

Водночас в Україні працює система гарантування вкладів. Для фізичних осіб та ФОП під час дії воєнного стану передбачене повне відшкодування гарантованих коштів у разі неплатоспроможності банку в межах установлених законодавством умов.

Таким чином, ситуацію, коли людина тимчасово не може скористатися грошима через відсутність зв’язку або електроенергії, не варто ототожнювати з ризиком втрати коштів через проблеми самого банку.

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на вдосконалення механізмів виведення неплатоспроможних банків із ринку, а також оновлення окремих вимог до капіталу банків та правил функціонування інститутів спільного інвестування.

Як не залишитися без доступу до грошей

Під час масштабних атак важливо подбати не про зберігання великої суми готівкою, а про наявність кількох незалежних способів отримати доступ до своїх коштів.

Один із практичних варіантів — мати картки щонайменше двох банків, невеликий запас готівки та заздалегідь визначити, де розташовані найближчі відділення з автономним живленням.

Готівки вдома достатньо мати стільки, скільки може знадобитися для звичайних витрат протягом кількох днів. Бажано, щоб це були купюри різного номіналу, оскільки під час перебоїв із роботою терміналів у продавців можуть виникати труднощі зі здачею.

Також варто заздалегідь перевірити, чи є доступ до банківських застосунків, чи актуальний номер телефону, прив’язаний до рахунку, та чи заряджені смартфон і павербанк.

Не варто покладатися виключно на безконтактну оплату телефоном. Фізичні банківські картки також бажано мати при собі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку суму можна переказувати з картки протягом місяця. Українські банки контролюють не лише великі платежі, а й регулярні перекази між фізичними особами. Причому не має значення, чи отримувачем є незнайома людина, друг або близький родич.

Також Новини.LIVE писали, за що можуть заблокувати грошовий переказ. Якщо автоматизована система виявляє певні ризикові ознаки, транзакцію можуть призупинити. Після цього її передають на додаткову перевірку фахівцям.