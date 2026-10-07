Скільки грошей можна переказати з картки за місяць: ліміти у жовтні

Людина рахує гроші біля банкомата. Фото: Новини.LIVE

Українські банки контролюють не лише великі платежі, а й регулярні перекази між фізичними особами. Причому не має значення, чи отримувачем є незнайома людина, друг або близький родич. За певних умов банк може встановити місячний ліміт, попросити підтвердити доходи та походження коштів або переглянути доступну суму.

Про це розповів "Телеграф", передають Новини.LIVE.

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Чому банки встановлюють ліміти на перекази

Обмеження для переказів фізичних осіб пов’язані з Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який банки підписали у грудні 2024 року.

Документ передбачає ризик-орієнтований підхід до фінансових операцій клієнтів. Його мета, зокрема, — протидія незаконному використанню платіжної інфраструктури та так званим дроп-схемам, коли рахунки фізичних осіб використовують для проведення сумнівних операцій.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас раніше пояснював, що банківська спільнота прагнула уніфікувати підходи до виявлення операцій, які можуть мати ознаки неправомірного використання платіжної інфраструктури.

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Які суми можна переказувати з картки

Розмір місячного ліміту залежить від рівня ризику клієнта та наявності документально підтверджених доходів.

Для клієнтів, які не мають підтверджених доходів, передбачені такі орієнтири:

до 100 тисяч гривень на місяць — для клієнтів із низьким або середнім рівнем ризику;

до 50 тисяч гривень на місяць — для клієнтів із високим рівнем ризику.

Обмеження можуть стосуватися не лише звичайних переказів із картки на картку, а й операцій за реквізитами IBAN.

Водночас перекази між власними рахунками однієї людини в одному банку до розрахунку такого ліміту не включаються.

Чи можна переказувати гроші понад ліміт

Сам факт досягнення ліміту не означає, що банк автоматично заблокує рахунок або оштрафує клієнта. Однак черговий платіж можуть не провести, якщо він перевищує встановлене обмеження.

Якщо людині регулярно потрібно здійснювати перекази на значні суми, банк може попросити підтвердити джерело походження коштів. Для цього можуть знадобитися документи про:

зарплату;

доходи від підприємницької діяльності;

продаж майна;

отримання спадщини;

заощадження;

інші легальні надходження.

Після перевірки банк може переглянути обмеження або встановити для клієнта індивідуальний ліміт, який відповідатиме його підтвердженим доходам.

Коли ліміт можна збільшити

Місячні обмеження не є однаковими для всіх клієнтів. Якщо людина має офіційні та документально підтверджені доходи, вона може звернутися до свого банку й надати відповідні документи.

Після перевірки фінансової інформації банк може збільшити доступний обсяг переказів. Тобто клієнт, якому потрібно регулярно надсилати значні суми батькам, дітям або іншим родичам, не обов’язково має залишатися в межах стандартного ліміту.

Головне — мати можливість пояснити банку походження коштів та економічний зміст операцій. Сам факт того, що гроші переказуються близькій людині, не скасовує вимог фінансового моніторингу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можуть заблокувати грошовий переказ. Якщо автоматизована система виявляє певні ризикові ознаки, транзакцію можуть призупинити. Після цього її передають на додаткову перевірку фахівцям.

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