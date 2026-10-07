Сколько денег можно перевести с карты за месяц: лимиты в октябре

Человек считает деньги у банкомата. Фото: Новини.LIVE

Украинские банки контролируют не только крупные платежи, но и регулярные переводы между физическими лицами. При этом не имеет значения, является ли получатель незнакомым человеком, другом или близким родственником. При определенных условиях банк может установить месячный лимит, попросить подтвердить доходы и происхождение средств или пересмотреть доступную сумму.

Об этом сообщил "Телеграф", передают Новини.LIVE.

Реклама

Почему банки устанавливают лимиты на переводы

Ограничения на переводы физических лиц связаны с Меморандумом об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который банки подписали в декабре 2024 года.

Документ предусматривает риск-ориентированный подход к финансовым операциям клиентов. Его цель, в частности, — противодействие незаконному использованию платежной инфраструктуры и так называемым "дроп-схемам", когда счета физических лиц используются для проведения сомнительных операций.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас ранее пояснял, что банковское сообщество стремилось унифицировать подходы к выявлению операций, которые могут иметь признаки неправомерного использования платежной инфраструктуры.

Читайте также:

Какие суммы можно переводить с карты

Размер месячного лимита зависит от уровня риска клиента и наличия документально подтвержденных доходов.

Для клиентов, не имеющих подтвержденных доходов, предусмотрены следующие ориентиры:

до 100 тысяч гривен в месяц — для клиентов с низким или средним уровнем риска;

до 50 тысяч гривен в месяц — для клиентов с высоким уровнем риска.

Ограничения могут касаться не только обычных переводов с карты на карту, но и операций по реквизитам IBAN.

При этом переводы между собственными счетами одного человека в одном банке в расчет такого лимита не включаются.

Можно ли переводить деньги сверх лимита

Сам факт достижения лимита не означает, что банк автоматически заблокирует счет или оштрафует клиента. Однако очередной платеж могут не провести, если он превышает установленное ограничение.

Если человеку регулярно требуется осуществлять переводы на значительные суммы, банк может попросить подтвердить источник происхождения средств. Для этого могут понадобиться документы о:

зарплату;

доходах от предпринимательской деятельности;

продаже имущества;

получение наследства;

сбережения;

прочие законные поступления.

После проверки банк может пересмотреть ограничения или установить для клиента индивидуальный лимит, который будет соответствовать его подтвержденным доходам.

Когда лимит можно увеличить

Месячные ограничения не одинаковы для всех клиентов. Если у человека есть официальные и документально подтвержденные доходы, он может обратиться в свой банк и предоставить соответствующие документы.

После проверки финансовой информации банк может увеличить доступный объем переводов. То есть клиент, которому нужно регулярно отправлять значительные суммы родителям, детям или другим родственникам, не обязательно должен оставаться в пределах стандартного лимита.

Главное — иметь возможность объяснить банку происхождение средств и экономический смысл операций. Сам факт того, что деньги переводятся близкому человеку, не отменяет требований финансового мониторинга.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут заблокировать денежный перевод. Если автоматизированная система выявляет определенные признаки риска, транзакцию могут приостановить. После этого её передают на дополнительную проверку специалистам.

Также Новини.LIVE писали, сколько наличных желательно иметь дома на случай отключения электричества или других непредвиденных обстоятельств. Даже небольшой запас денег может помочь приобрести продукты, лекарства, топливо или оплатить транспорт, если расчеты по картам временно недоступны. В то же время хранить дома все сбережения не стоит.