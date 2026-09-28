Сколько наличных денег стоит держать дома украинцам и в каких валютах: базовый ориентир в октябре

Гривны на столе. Фото: pixabay.com

В Украине наличные деньги остаются важной частью финансовой «подушки», особенно на случай перебоев с электроэнергией, связью или работой банковских сервисов. Даже небольшой запас денег может помочь приобрести продукты, лекарства, топливо или оплатить транспорт, если расчеты по картам временно недоступны. В то же время хранить дома все сбережения не стоит.

Об этом сообщило онлайн-СМИ КореспонденТ.net, передают Новини.LIVE.

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Зачем нужен запас наличных

Наличный резерв следует рассматривать не как альтернативу всем сбережениям, а как деньги, к которым можно быстро получить доступ в непредвиденной ситуации.

В условиях длительных отключений электроэнергии или перебоев со связью могут возникать проблемы с терминалами, банкоматами и другими безналичными сервисами. В таких случаях наличные позволяют оплатить самое необходимое — продукты, лекарства, топливо, транспорт или другие срочные расходы.

О том, что наличные остаются важными для украинцев, свидетельствуют и данные Национального банка. По оценке НБУ, в 2024 году объем наличной иностранной валюты вне банков увеличился до 16,5 млрд долларов против 11,7 млрд долларов годом ранее. Общий объем иностранной валюты вне банковской системы регулятор оценивает примерно в 130 млрд долларов.

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Растет также объем наличной гривны. На 1 июля 2026 года в обращении находилось 970,8 млрд гривен, что на 4,8% больше, чем в начале года.

В то же время эти показатели не означают, что все средства украинцев хранятся дома. Они лишь демонстрируют, что наличные деньги остаются весомой составляющей финансового поведения населения.

Какую сумму стоит держать дома

Единой суммы, которая подошла бы каждой семье, нет. Размер резерва зависит от ежемесячных расходов, количества членов семьи, наличия детей, стабильности доходов и других обстоятельств.

В качестве базового ориентира можно взять сумму, которой хватит на 7–14 дней основных расходов. При этом речь идет не обо всем месячном бюджете, а только о необходимых платежах — питании, лекарствах, транспорте, топливе, коммунальных услугах и других неотложных нуждах.

Например, если семья тратит на базовые нужды около 30 тысяч гривен в месяц, стартовый наличный резерв может составлять примерно 7–14 тысяч гривен.

При нерегулярном доходе или если существует риск длительного ограничения доступа к банковской инфраструктуре, сумму резерва можно постепенно увеличивать.

В то же время нет необходимости снимать со счетов все сбережения. Крупные суммы наличных дома сопряжены с дополнительными рисками — их можно потерять, они могут стать объектом кражи, а также не приносят дохода.

Где можно получить наличные во время отключений

Чтобы не полагаться только на деньги, которые уже хранятся дома, стоит заранее проверить альтернативные способы получения наличных.

В частности, можно узнать, в каких супермаркетах, аптеках или на АЗС поблизости можно снять наличные на кассе. Также стоит проверить, какие банковские отделения и банкоматы работают во время длительных отключений электроэнергии.

Такой план позволяет не хранить дома слишком большую сумму, но в то же время иметь несколько вариантов доступа к деньгам в случае проблем с безналичными платежами.

В каких валютах хранить наличные

Валюта резерва зависит от того, для чего именно предназначены деньги.

Гривна, прежде всего, подходит для текущих и срочных расходов. Большинство повседневных платежей в Украине осуществляется именно в национальной валюте, поэтому часть наличного резерва логично держать в гривнах.

Эти деньги могут понадобиться, например, во время срочной поездки или эвакуации, когда нужно рассчитаться на небольшой АЗС, рынке, в магазине или с частным перевозчиком.

Доллар и евро можно использовать как часть долгосрочных сбережений. Распределение средств между гривной и иностранной валютой позволяет диверсифицировать валютные риски.

Если планируется поездка за границу, валюту также стоит подбирать в соответствии со страной назначения. Для путешествий по странам еврозоны практичнее иметь часть резерва в евро. Если будущие расходы связаны с долларом, это также можно учесть при формировании запаса.

Почему не стоит держать дома все деньги

Наличный резерв и общие сбережения выполняют разные функции. Наличные нужны прежде всего для ликвидности — то есть возможности сразу воспользоваться средствами, когда это необходимо.

Зато сбережения преследуют иную цель — сохранить деньги на более длительный период и, по возможности, обеспечить их приумножение.

Поэтому финансовый резерв целесообразно распределять по назначению: часть средств оставлять максимально доступной, часть хранить на счетах или депозитах, а часть — при необходимости — в иностранной валюте. Размер наличного запаса при этом следует определять с учетом собственных расходов и финансовых рисков.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько наличных можно будет снять с карты в октябре. В Украине действуют четкие банковские лимиты и требования финансового мониторинга. К тому же каждое финансовое учреждение устанавливает свои правила снятия наличных средств.

Также Новини.LIVE писали, действительны ли банкноты номиналом 50 евро в 2026 году. Они впервые были введены в наличный оборот 1 января 2002 года. Однако банковские учреждения и обменные пункты не имеют права отказывать клиентам в обмене, ссылаясь на давность эмиссии.