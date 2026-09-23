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Главная Экономика Купюры старого образца: действительны ли банкноты по 50 евро в 2026 году

Купюры старого образца: действительны ли банкноты по 50 евро в 2026 году

Ua ru
23 сентября 2026 13:06
Купюры по 50 евро старого образца: остаются ли действительными в конце 2026 года
Купюры номиналом 50 евро. Фото: Новини.LIVE

В наличном обращении находятся купюры евро старого и нового образца. Речь идет о двух сериях банкнот, между которыми есть существенные различия. Украинцам, давно накапливающим иностранную валюту, стоит разобраться, остаются ли в обращении бумажные купюры номиналом 50 евро 2002 года выпуска. Это поможет избежать потенциальных проблем в будущем.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Европейского центрального банка.

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Действительны ли 50 евро старого образца

Банкноты номиналом 50 евро впервые были введены в наличный оборот 1 января 2002 года. С тех пор прошло почти 15 лет, однако купюры остаются действительным платежным средством во всем мире, за исключением случаев подделки или серьезного повреждения.

Эти деньги можно использовать без ограничений одновременно с банкнотами второй серии под названием "Европа". Новые банкноты отличаются более яркой цветовой гаммой, наличием портрета Европы, дополнительными элементами защиты и прочным материалом. Купюры стало сложнее подделать, что снизило масштабы мошенничества с валютой.

Банковские учреждения и обменные пункты не имеют права отказывать клиентам в обслуживании, ссылаясь на давность эмиссии. Украинцам следует сообщать о нарушениях в контролирующий орган, а именно в Национальный банк, который инициирует проверку и применит меры воздействия.

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Купюры номиналом 50 евро старого образца не утратили платежеспособность в 2026 году, следовательно, должны приниматься для обмена и расчетов без ограничений.

Действительные номиналы евро в 2026 году

Европейский центральный банк в 2002 году выпустил купюры семи номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Планируя печать второй серии, регулятор принял решение отказаться от банкнот по 500 евро из-за высокого уровня подделок. Поэтому серия "Европа" включает только шесть номиналов, которые выпускали в обращение с 2013 по 2019 годы.

"Как и все другие номиналы евро, банкнота 500 евро сохраняет свою стоимость и может быть обменена в любом национальном центральном банке стран еврозоны в любое время", — уточнили в ЕЦБ.

В то же время украинцам рекомендуют отказаться от накопления купюр самого крупного номинала, дабы избежать проблем в будущем. Лучше обменять всю наличность по 500 евро на банкноты по 100 и 200 евро в ожидании выпуска третьей серии, которая отличается измененным дизайном и улучшеными элементами защиты.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, придется ли заменять старые купюры евро после выхода банкнот третьей серии. Их планируют напечатать ближе к концу текущего десятилетия. Никакой замены проводить не нужно — вся наличность останется действительным платежным средством и будет находиться в обращении одновременно с новыми образцами валюты.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому придется оставить часть наличных на границе. Украинцы должны декларировать валютные ценности в случае превышения установленного лимита. Закон разрешает вывозить не более 10 000 евро в эквиваленте без письменного декларирования.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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