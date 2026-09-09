Купюры евро третьей серии с новым дизайном: когда появятся в обращении и что изменится

Купюра номиналом 100 евро. Фото: Pexels

Европейский центральный банк готовится к выпуску купюр евро третьей серии. Регулятор отобрал 10 вариантов дизайна и запустил общественное обсуждение, результаты которого помогут принять окончательное решение. Банкноты планируют выпустить в наличный оборот до конца текущего десятилетия, а определиться с внешним видом денег намерены до конца 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о производстве купюр евро с новым дизайном.

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Дизайн евро третьей серии

Впервые с момента появления банкнот в 2002 году они получат полностью обновленный дизайн. Вместо геометрических фигур и абстрактных изображений на купюрах будут изображены, в зависимости от выбранной тематики, портреты известных людей, здания, природные объекты или виды птиц.

По состоянию на сентябрь 2026 года ЕЦБ все еще не определился с дизайном, но на выбор представлены 10 проектов от художников и иллюстраторов. Они сосредоточены на двух тематических линиях с соответствующими графическими мотивами:

"Европейская культура и наука";

"Реки и птицы".

Первая концепция предусматривает наличие на лицевой стороне купюр портретов знаковых личностей, а именно: Марии Каллас, Людвига ван Бетховена, Марии Кюри, Мигеля де Сервантеса Сааведры, Леонардо да Винчи и Берты фон Зутнер. На обороте будут изображены культурные мероприятия.

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Вторая тема предполагает использование изображений различных видов птиц, например, стенолаза, пчелоеда, аиста и др. В случае выбора этой концепции на оборотной стороне представят здания европейских институтов (ЕЦБ, парламента, Еврокомиссии, Совета ЕС и пр.).

Когда появятся новые купюры евро

Европейский центральный банк планирует выпустить купюры третьей серии до конца текущего десятилетия, то есть к 2030 году. Решение относительно дизайна будет основано на выводах жюри конкурса, технической оценке и результатах двух общественных опросов.

"Выбранный дизайн пройдет дальнейшую разработку и тестирование, прежде чем поступит в производство. Ожидается, что купюры новой серии поступят в обращение через несколько лет", — уточнили в ЕЦБ.

Новые банкноты можно будет использовать параллельно с предыдущими без каких-либо ограничений. Не придется специально обменивать наличные первой и второй серий. Все деньги сохранят статус платежного средства до момента полного вывода из обращения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом евро в сентябре 2026 года. Соотношение в основной валютной паре зафиксировалось на уровне 1,16 долл./евро, что спровоцировало восходящую тенденцию. В ближайшее время прогнозируется стабильность на валютном рынке с незначительными колебаниями.

Также Новини.LIVE сообщали, что доходы украинских работников остаются намного ниже, чем в соседних странах ЕС. В то же время более высокие заработки не означают сбережения, поскольку за границей дороже аренда жилья, коммунальные услуги, транспорт и др.