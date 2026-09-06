Курс евро будет в противоречивой позиции: к чему готовиться в ближайшее время

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года курс евро преодолел психологическую отметку и достиг уровня 52 грн. После этого на валютном рынке наблюдалась нисходящая тенденция с небольшими колебаниями. Первый месяц осени начался с роста показателей, однако на следующей неделе, в период с 7 по 13 сентября, прогнозируется умеренная динамика. Мы разобрались, к чему следует готовиться украинцам в ближайшее время.

Что будет с курсом евро, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

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Чего ожидать от курса евро

На понедельник, 7 сентября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 51,78 грн. В течение первой недели месяца показатели двигались вверх и почти достигли психологической отметки, однако развернулись в обратную сторону.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

Традиционно курс евро рассчитывают через доллар, а он тоже подешевеет в ближайшее время. Кроме того, соотношение в основной валютной паре зафиксировалось на 1,16 долл./евро. Эти два фактора позволяют предположить, что курс евро на рынке будет относительно стабильным на следующей неделе.

"Евро сейчас демонстрирует тенденцию к росту. Мы видим, что курс в обменных пунктах уже превысил 52 грн. Валюта может немного подешеветь, если доллар останется на текущем уровне, но я не вижу оснований для нисходящей тенденции", — отметил Плотников.

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Номиналы евро в обращении

В наличном обращении находятся купюры евро двух серий. Первые деньги выпустили в 2002 году, остальные печатали с 2013 по 2019 годы. Банкнотный ряд состоит из семи номиналов:

5 евро;

10 евро;

20 евро;

50 евро;

100 евро;

200 евро;

500 евро.

В то же время купюрами по 500 евро больше не пополняют оборот, из-за чего нередко возникают проблемы с обменом. При этом они остались действительным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость (до момента истечения срока годности).

До конца текущего десятилетия Европейский центральный банк планирует выпустить купюры третьей серии с новым дизайном и более современными элементами защиты. В 2026 году регулятор намерен утвердить внешний вид банкнот, после чего начнется подготовка к печати.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие номиналы гривны стали минимальными и максимальными в 2026 году. Национальный банк изъял из обращения купюры по 1, 2, 5 и 10 грн образца 2003-2007 годов. Однако 4 сентября появились банкноты номиналом 2 000 грн с изображением Василия Стуса.

Также Новини.LIVE рассказывали о главном нововведении сентября 2026 года. В Украине появились купюры номиналом 2 000 грн. На лицевой стороне разместили портрет поэта-шестидесятника Василия Стуса, на оборотной стороне — изображение здания филологического факультета Донецкого национального университета.