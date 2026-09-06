Курс євро буде в суперечливій позиції: до чого готуватися найближчим часом

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2026 року курс євро перетнув психологічну межу і досяг рівня 52 грн. Після того на валютному ринку зафіксували низхідну тенденцію з невеликими коливаннями. Перший місяць осені почався зі зростання показників, однак наступного тижня, у період 7-13 вересня, прогнозують помірну динаміку. Ми розібралися, до чого готуватися українцям найближчим часом.

Що буде з курсом євро, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

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Чого чекати від курсу євро

На понеділок, 7 вересня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 51,78 грн. Протягом першого тижня місяця показники рухалися вгору і майже досягли психологічної межі, однак розвернулися у зворотній бік.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

Традиційно курс євро розраховують через долар, а він також подешевшає найближчим часом. Плюс співвідношення у головній валютній парі зафіксувалося на 1,16 дол./євро. Ці два фактори дають розуміння, що євро на ринку буде відносно стабільним наступного тижня.

"Євро зараз йде з тенденцією до підвищення. Ми бачимо, що курс в обмінниках уже перейшов через 52 грн. Валюта може трохи подешевшати, якщо долар залишиться на поточному рівні, але я не бачу підстав для низхідної тенденції", — зазначив Плотніков.

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Номінали євро в обігу

В готівковому обігу перебувають купюри євро двох серій. Перші гроші випустили у 2002 році, решту друкували з 2013 по 2019 роки. Банкнотний ряд складається з семи номіналів:

5 євро;

10 євро;

20 євро;

50 євро;

100 євро;

200 євро;

500 євро.

Водночас купюрами по 500 євро більше не поповнюють обіг, через що нерідко виникають проблеми з обміном. При цьому вони залишилися дійсним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість (до моменту закінчення терміну експлуатації).

До кінця поточного десятиліття Європейський центральний банк планує випустити купюри третьої серії з новим дизайном і більш сучасними елементами захисту. У 2026 році регулятор має намір затвердити зовнішній вигляд банкнот, після чого розпочнеться підготовка до друку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які номінали гривні стали мінімальними та максимальними у 2026 році. Національний Банк вилучив з обігу купюри по 1, 2, 5 та 10 грн зразка 2003-2007 років. Однак 4 вересня з'явилися банкноти номіналом 2 000 грн із зображенням Василя Стуса.

Також Новини.LIVE розповідали про головне нововведення вересня 2026 року. В Україні з'явилися купюри номіналом 2 000 грн. На лицьовому боці розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса, на звороті — зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету.