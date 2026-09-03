Номінали гривні у 2026 році: які купюри найбільші та найменші для використання

Купюри номіналом 1000 гривень. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть розраховуватися за товари і послуги багатьма номіналами гривні. Хоча деякі купюри давно вивели з готівкового обігу. Саме у 2026 році Національний банк активно взявся за оновлення грошової маси: в першому півріччі повністю втратили платоспроможність чотири номінали валюти, а в другому з'явилися нові банкноти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які номінали гривні стали мінімальними та максимальними у 2026 році.

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Найменший номінал гривні

Національний банк оголосив про повноцінне виведення з обігу купюр номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразка 2003-2007 років. Їх замінили відповідними монетами, які характеризуються довшою тривалістю експлуатації.

Станом на вересень 2026 року найменшим номіналом національної валюти (в паперовому вигляді) залишилися 20 гривень зразка 2018 року. Старіші банкноти поступово виводять з ужитку, тому невдовзі вони також втратять статус платіжного засобу.

"Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу", — пояснили в НБУ.

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Максимальний номінал гривні у 2026 році

Регулятор ухвалив рішення про випуск купюр номіналом 2 000 гривень. Їх випустять 4 вересня 2026 року шляхом поповнення кас фінансових установ. Потребу оновити банкнотний ряд пояснили зростанням середньомісячної зарплати в Україні та швидкими темпами інфляції.

"Якщо після введення банкноти 1 000 гривень для отримання середньомісячної зарплати готівкою достатньо було 10 купюр найвищого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно більше 30 банкнот номіналом 1 000 гривень", — уточнили фахівці.

На готівці розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса — відомого перекладача, мислителя, літературознавця, публіциста і борця за незалежність. Його постать уособлює боротьбу за людську гідність і свободу, адже навіть в умовах ув’язнення Стус залишився вірним своїм переконанням.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсом долара та євро протягом вересня 2026 року. Експерти очікують перевищення психологічного рівня, враховуючи нестабільну макроекономічну ситуацію в Україні. Водночас стрімкої девальвації гривні наразі не передбачають.

Також Новини.LIVE розповідали, які незвичні долари українці можуть купити в обмінному пункті. Громадянам нерідко трапляються банкноти з зірочкою біля серійного номера. Такі купюри не коштують дорожче свого номіналу, однак за ними можуть полювати колекціонери.