Номиналы гривны в 2026 году: какие купюры самые большие и мелкие для использования

Купюры номиналом 1000 гривен. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут расплачиваться за товары и услуги купюрами различных номиналов гривны. Хотя некоторые купюры уже давно выведены из наличного обращения. Именно в 2026 году Национальный банк активно приступил к обновлению денежной массы: в первом полугодии четыре номинала валюты полностью утратили платежеспособность, а во втором появились новые банкноты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие номиналы гривны стали минимальными и максимальными в 2026 году.

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Самый маленький номинал гривны

Национальный банк объявил о полном выводе из обращения купюр номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образца 2003-2007 годов. Их заменили соответствующими монетами, которые отличаются более длительным сроком эксплуатации.

По состоянию на сентябрь 2026 года самым мелким номиналом национальной валюты (в бумажном виде) остались 20 гривен образца 2018 года. Старые банкноты постепенно выводятся из обращения, поэтому вскоре они тоже утратят статус платежного средства.

"В настоящее время в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются). Банкноты первого и второго поколений (выпущенные до 2003 года) перестали быть платежным средством", — пояснили в НБУ.

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Максимальный номинал гривны в 2026 году

Регулятор принял решение о выпуске купюр номиналом 2 000 гривен. Их выпустят 4 сентября 2026 года путем пополнения касс финансовых учреждений. Необходимость обновления банкнотной серии объяснили ростом среднемесячной зарплаты в Украине и быстрыми темпами инфляции.

"Если после введения банкноты номиналом 1 000 гривен для получения среднемесячной зарплаты наличными достаточно было 10 купюр самого высокого номинала, то в 2026 году для этого потребуется более 30 банкнот номиналом 1 000 гривен", — уточнили специалисты.

На банкноте разместили портрет поэта-шестидесятника Василия Стуса — известного переводчика, мыслителя, литературоведа, публициста и борца за независимость. Его образ олицетворяет борьбу за человеческое достоинство и свободу, ведь даже в условиях заключения Стус остался верен своим убеждениям.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара и евро в течение сентября 2026 года. Эксперты прогнозируют превышение психологического уровня, учитывая нестабильную макроэкономическую ситуацию в Украине. В то же время стремительной девальвации гривны пока не предвидится.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие необычные доллары украинцы могут купить в обменном пункте. Гражданам нередко попадаются банкноты со звездочкой возле серийного номера. Такие купюры не стоят дороже своего номинала, однако за ними могут охотиться коллекционеры.