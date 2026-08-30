Зарплаты в Украине и ЕС: где на самом деле можно заработать больше

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на постепенный рост зарплат в Украине, существенный разрыв в доходах по сравнению с соседними странами ЕС остается главной движущей силой миграции работодателей и специалистов. Впрочем, высокие цифры в вакансиях соседних стран не всегда означают пропорциональный рост сбережений. Для объективной оценки реальной заработной платы работника важно учитывать не только выплаты «на руки». Также следует помнить об обязательных ежемесячных расходах на аренду жилья, коммунальные услуги, транспорт и питание.

Об этом сообщает finance.ua, передают Новини.LIVE.

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Разница в зарплатах среди соседей Украины

Согласно аналитическим данным, доходы работников без учета налогов (брутто) и "чистые на руки" (нетто) распределились следующим образом:

в Украине минимальная зарплата составляет 175 евро брутто и 141 евро нетто. Средняя зарплата достигает 505 евро брутто и 406 евро нетто;

в Польше минимальная зарплата равна 1 120 евро брутто или 835 евро нетто. Средняя зарплата достигает 2 050 евро брутто и 1 480 евро нетто;

в Словакии минимальные выплаты составляют 915 евро брутто и 715 евро нетто. Средний уровень заработной платы составляет 1 650 евро брутто, а нетто — 1 230 евро.

в Венгрии минимальная зарплата составляет 815 евро брутто и 540 евро нетто. Средние доходы достигают 1 370 евро брутто и 1 150 евро нетто.

В Румынии минимальный доход составляет 865 евро брутто и 605 евро нетто. Средняя зарплата достигает 1 730 евро брутто и 1 060 евро нетто.

В Молдове минимальные выплаты составляют 325 евро брутто и 260 евро нетто. Средний доход равен 740 евро брутто и 600 евро нетто.

Особенности рынка труда и высокооплачиваемые отрасли

Польша остается ключевым направлением для украинцев благодаря высокому уровню заработной платы и украинскому сообществу. Самые высокие зарплаты предлагают в сферах IT, менеджмента, финансов, инженерии, фармацевтики и логистики.

А вот Словакия применяет 6 уровней сложности труда. Там минимальная ставка растет от 915 евро на первом уровне до 1 495 евро на шестом уровне. Лучшие отрасли страны: IT, телекоммуникации, автопром и руководящие должности.

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Румыния активно сокращает отставание по доходам. Больше всего зарабатывают специалисты нефтегазовой отрасли, банковского сектора, страхования и IT.

В Молдове уровень зарплат наиболее близок к украинскому. Однако Кишинёв остаётся одной из самых доступных столиц Европы с точки зрения расходов.

Ежедневные расходы в Европе

Номинальная зарплата не отражает итоговое финансовое положение работника без учета ежемесячных расходов:

Аренда и коммунальные услуги. В Украине аренда однокомнатной квартиры в областных центрах составляет от 200 до 350 евро. А вот коммунальные услуги — 60–100 евро. В столицах ЕС, таких как Варшава, Братислава, Будапешт, Бухарест, аренда стоит от 550 до 800 евро, а коммунальные платежи — еще 150–250 евро сверху. В Кишиневе аренда сопоставима с украинскими ценами в крупных городах — 300–450 евро. Питание и услуги. Цены на продукты в Польше и Румынии приближены к украинским, тогда как в Словакии и Венгрии они выше на 15–30%. Транспорт и бытовые услуги в соседних странах ЕС стоят в 2–3 раза дороже, чем в Украине.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о повышении зарплат в Украине из-за дефицита кадров. Повысили тарифные разряды для отдельных должностей в бассейновых управлениях водных ресурсов и лабораториях. То есть теперь начальник будет иметь конкретный 20-й тарифный разряд, а заведующие лабораториями — повышенные разряды.

Также Новини.LIVE сообщали о существенном повышении зарплат педагогов уже с сентября. По инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство реализует программу, которая позволит повысить выплаты педагогам в целом еще на 20%. В январе 2026 года зарплаты работникам образования уже повышали на 30%.