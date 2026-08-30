Зарплати в Україні та ЄС: де насправді вийде більше заробити

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Попри поступове зростання зарплат в Україні, суттєвий розрив у доходах із сусідніми країнами ЄС залишається головним рушієм для міграції працедавців і фахівців. Втім, високі цифри у вакансіях сусідніх держав не завжди означають пропорційне зростання заощаджень. Для об'єктивної оцінки реальної ставки працівника важливо враховувати не лише виплати "на руки". Також слід пам'ятати про обов’язкові щомісячні витрати на оренду житла, комунальні послуги, транспорт та харчування.

Про це повідомляє finance.ua, передають Новини.LIVE.

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Різниця зарплат серед сусідів України

Згідно з аналітичними даними, доходи працівників без урахування податків (брутто) та "чистими на руки" (нетто) розподілилися наступним чином:

в Україні мінімальна зарплата становить 175 євро брутто та 141 євро нетто. Середня зарплата сягає 505 євробрутто та 406 євро нетто;

у Польщі мінімальна зарплата дорівнює 1 120 євро брутто або 835 євро нетто. Середня зарплата досягає 2 050 євро брутто та 1 480 євро нетто;

у Словаччині мінімальні виплати становлять 915 євро брутто та 715 євро нетто. Середній рівень окладів становить 1 650 євро брутто, а нетто — 1 230 євро.

в Угорщині мінімальна зарплата складає 815 євро брутто та 540 євро нетто. Середні доходи сягають 1 370 євро брутто та 1 150 євро нетто.

у Румунії мінімальний дохід становить 865 євро брутто та 605 євро нетто. Середня зарплата сягає 1 730 євро брутто та 1 060 євро нетто.

у Молдові мінімальні виплати становлять 325 євро брутто та 260 євро нетто. Середній дохід дорівнює 740 євро брутто та 600 євро нетто.

Особливості ринку праці та високооплачувані галузі

Польща залишається ключовим напрямком для українців через високий рівень виплат та українського комьюніті. Найвищі зарплати пропонують у сферах IT, менеджменту, фінансів, інженерії, фармацевтики та логістики.

А от Словаччина застосовує 6 ступенів складності праці. Там мінімальна ставка зростає від 915 євро на першому рівні і до 1 495 євро на шостому рівні. Топ-галузі країни: IT, телекомунікації, автопром та керівні посади.

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Молдова має рівень зарплат, найближчий до українського. Проте Кишинів залишається однією з найдоступніших столиць Європи за витратами.

Щоденні витрати в Європі

Номінальна зарплата не відображає підсумковий фінансовий стан працівника без урахування щомісячних витрат:

Оренда та комунальні послуги. В Україні оренда однокімнатної квартири в обласних центрах становить від 200 до 350 євро. А от комунальні послуги — 60–100 євро. У столицях ЄС, таких як Варшава, Братислава, Будапешт, Бухарест оренда коштує від 550 до 800 євро, а комунальні платежі — ще 150–250 євро зверху. У Кишиневі оренда співмірна з українськими цінами у великих містах — 300–450 євро. Харчування та послуги. ціни на продукти в Польщі та Румунії наближені до українських, тоді як у Словаччині та Угорщині дорожчі на 15–30%. Транспорт і побутові послуги у сусідніх країнах ЄС вищі у 2–3 рази порівняно з Україною.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про підвищення зарплат в Україні через дефіцит кадрів. Підвищили тарифні розряди для окремих посад у басейнових управліннях водних ресурсів та лабораторіях. Тобто тепер начальник матиме конкретний 20 тарифний розряд, а завідувачі лабораторій матимуть підвищені розряди.

Також Новини.LIVE повідомляли про суттєве підвищення зарплат педагогів вже з вересня. За ініціативи Президента України Володимира Зеленського уряд реалізує програму, яка дозволить підняти виплати педагогам загалом ще на 20%. У січні 2026 року зарплати освітянам вже піднімали на 30%.