Купюри євро третьої серії з новим дизайном: коли з’являться в обігу та що зміниться

Купюра номіналом 100 євро. Фото: Pexels

Європейський центральний банк готується до випуску купюр євро третьої серії. Регулятор відібрав 10 варіантів дизайну та запустив громадське обговорення, результати якого допоможуть ухвалити остаточне рішення. Банкноти хочуть випустити в готівковий обіг до кінця поточного десятиліття, а визначитися із зовнішнім виглядом грошей прагнуть до кінця 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про виробництво купюр євро з новим дизайном.

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Дизайн євро третьої серії

Вперше з появи банкнот у 2002 році вони отримають повністю змінений дизайн. Завіть геометричних фігур та абстрактних картинок на купюрах будуть зображені, залежно від обраної тематики, портрети відомих людей, будівлі, природні об’єкти або види птахів.

Станом на вересень 2026 року ЄЦБ досі не визначився з дизайном, але на вибір представлені 10 проєктів від художників та ілюстраторів. Вони зосереджені на двох тематичних лініях із відповідними графічними мотивами:

"Європейська культура та наука";

"Річки та птахи".

Перша концепція передбачає наявність на лицьовому боці купюр портретів знакових особистостей, а саме: Марії Каллас, Людвіга ван Бетховен, Марії Кюрі, Мігеля де Сервантеса Сааведра, Леонардо да Вінчі та Берти фон Зутнер. На звороті розмістять простори і культурні заходи.

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Друга тема передбачає використання зображень різних видів птахів, наприклад, стінолаза, бджолоїдок, лелеки та ін. У разі вибору цієї концепції на звороті будуть представлені будівлі європейських інституцій (ЄЦБ, парламенту, Єврокомісії, Ради ЄС тощо).

Коли з’являться нові купюри євро

Європейський центральний банк планує випустити купюри третьої серії до кінця поточного десятиліття, тобто до 2030 року. Рішення стосовно дизайну ґрунтуватиметься на висновках журі конкурсу, технічній оцінці та результатах двох громадських опитувань.

"Обраний дизайн пройде подальшу розробку і тестування перед тим, як потрапити у виробництво. Очікується, що купюри нової серії надійдуть в обіг через кілька років", — уточнили в ЄЦБ.

Нові банкноти можна буде використовувати паралельно з попередніми без жодних обмежень. Не доведеться спеціально замінювати готівку першої та другої серій. Всі гроші збережуть статус платіжного засобу до моменту повноцінного виведення з ужитку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсом євро у вересні 2026 року. Співвідношення у головній валютній парі зафіксувалося на рівні 1,16 дол./євро, що спровокувало висхідну тенденцію. Найближчим часом прогнозують стабільність на валютному ринку з незначними коливаннями.

Також Новини.LIVE розповідали, що доходи українських працівників залишаються набагато нижчими, ніж у сусідніх державах ЄС. Водночас вищі заробітки не означають заощадження, оскільки за кордоном дорожча оренда житла, комунальні послуги, транспорт тощо.