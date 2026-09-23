Купюри по 50 євро старого зразка: чи залишаються дійсними наприкінці 2026 року

Купюри номіналом 50 євро. Фото: Новини.LIVE

У готівковому обігу перебувають купюри євро старого та нового зразка. Йдеться про дві серії банкнот, між якими існують суттєві відмінності. Українцям, які давно накопичують іноземну валюту, варто розібратися, чи залишаються дійсними паперові купюри номіналом 50 євро 2002 року випуску. Це допоможе уникнути потенційних проблем у майбутньому.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Європейського центрального банку.

Реклама

Чи дійсні 50 євро старого зразка

Банкноти номіналом 50 євро вперше були введені в готівковий обіг 1 січня 2002 року. Відтоді минуло майже 15 років, однак купюри залишаються дійсним платіжним засобом у всьому світі, окрім випадків фальсифікації чи серйозного пошкодження.

Ці гроші можна використовувати без обмежень одночасно з банкнотами другої серії під назвою "Європа". Новіша готівка відрізняється більш яскравою кольоровою гаммою, наявністю портрета Європи, додатковими елементами захисту і стійкішим матеріалом. Купюри стало складніше підробити, що знизило масштаби шахрайських дій з валютою.

Банківські установи та обмінні пункти не мають права відмовляти клієнтам в обслуговуванні, опираючись на аргумент про давність емісії. Українцям варто повідомити про порушення в контролюючий орган, а саме Національний банк, який ініціює перевірку і застосує заходи впливу.

Читайте також:

Купюри номіналом 50 євро старого зразка не втратили платоспроможність у 2026 році, отже повинні прийматися для обміну та розрахунків без обмежень.

Дійсні номінали євро у 2026 році

Європейський центральний банк у 2002 році випустив купюри семи номіналів: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Плануючи друк другої серії, регулятор ухвалив рішення відмовитися від банкнот по 500 євро через великий рівень фальсифікації. Тому серія "Європа" включає лише шість номіналів, які випускали в обіг з 2013 по 2019 роки.

"Як і всі інші номінали євро, банкнота 500 євро зберігає свою вартість і може бути обміняна в будь-якому національному центральному банку країн єврозони в будь-який час", — уточнили в ЄЦБ.

Водночас українцям радять відмовитися від накопичення купюр найбільшого номіналу для уникнення проблем у майбутньому. Краще обміняти всю готівку по 500 євро на банкноти по 100 і 200 євро в очікуванні випуску третьої серії, яка характеризується зміною дизайну і покращенням елементів захисту.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи доведеться замінювати старі купюри євро після виходу банкнот третьої серії. Їх планують надрукувати ближче до кінця поточного десятиліття. Жодної заміни проводити не потрібно — вся готівка залишиться чинним платіжним засобом і перебуватиме в обігу одночасно з новими зразками валюти.

Також Новини.LIVE розповідали, кому доведеться залишити частину готівки на кордоні. Українці повинні декларувати валютні цінності в разі перевищення встановленого ліміту. Закон дозволяє вивозити не більше 10 000 євро в еквіваленті без письмового декларування.