Новий дизайн купюр євро: чиї портрети можуть розмістити на банкнотах третьої серії

Купюра номіналом 100 євро. Фото: НБУ/Flickr

Стандартний дизайн купюр євро, до якого звикли українці, планують замінити. Європейський центральний банк протягом кількох наступних років — орієнтовно до кінця поточного десятиліття — буде готувати випуск третьої серії банкнот. Замість мостів, арок і вікон на готівці можуть з’явитися зображення відомих людей. Ми дізналися, чиї портрети розмістять на купюрах у разі вибору відповідної тематики.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ЄЦБ.

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Відомі обличчя на купюрах євро

Громадське обговорення стосовно дизайнів, запропонованих художниками та ілюстраторами, триватиме до 21 вересня 2026 року. Обрати потрібно між двома тематичними категоріями, одна з яких — "Європейська культура". Саме ця концепція пропонує поєднати зображення відомих історичних персон із культурними закладами і подіями.

Якщо відповідальні особи виберуть цю тематику для третьої серії банкнот євро, на готівці з’являться обличчя таких знакових для всього світу постатей:

5 євро — оперна співачка Марія Каллас;

10 євро — композитор Людвіг ван Бетховен;

20 євро — науковиця Марія Склодовська-Кюрі;

50 євро — письменник Мігель де Сервантес;

100 євро — митець-винахідник Леонардо да Вінчі;

200 євро — письменниця Берта фон Зуттнер.

"На лицьовому боці зображуватимуть знакових європейських особистостей, які зробили внесок у культурну спадщину Європи. На зворотному боці покажуть різні види діяльності та простори, де відбуваються спільні культурні заходи", — пояснили в ЄЦБ.

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Процес затвердження дизайну майже завершився, однак після вибору тематики залишиться багато речей, які потрібно зробити до моменту виходу банкнот у готівковий обіг. Графічний проєкт ще доведеться доопрацювати і відправити на тестування.

Тільки після аналізу всіх ризиків регулятор дасть "зелене світло" для початку виробництва. Очікується, що європейці зможуть потримати купюри третьої серії в руках не раніше 2029 року. Всі гроші залишаться чинним платіжним засобом і будуть перебувати в обігу паралельно з новими купюрами.

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