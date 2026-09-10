Новый дизайн купюр евро: чьи портреты могут разместить на банкнотах третьей серии

Купюра номиналом 100 евро. Фото: НБУ/Flickr

Стандартный дизайн купюр евро, к которому привыкли украинцы, планируют заменить. Европейский центральный банк в течение нескольких следующих лет — ориентировочно до конца текущего десятилетия — будет готовить выпуск третьей серии банкнот. Вместо мостов, арок и окон на наличке могут появиться изображения известных людей. Мы узнали, чьи портреты разместят на купюрах в случае выбора соответствующей тематики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ЕЦБ.

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Известные лица на купюрах евро

Общественное обсуждение дизайнов, предложенных художниками и иллюстраторами, продлится до 21 сентября 2026 года. Выбрать нужно одну из двух тематических категорий, одна из которых — "Европейская культура". Именно эта концепция предлагает объединить изображения известных исторических личностей с культурными учреждениями и событиями.

Если ответственные лица выберут эту тематику для третьей серии банкнот евро, на наличных появятся лица таких знаковых для всего мира личностей:

5 евро – оперная певица Мария Каллас;

10 евро — композитор Людвиг ван Бетховен;

20 евро — ученая Мария Склодовская-Кюри;

50 евро — писатель Мигель де Сервантес;

100 евро — художник-изобретатель Леонардо да Винчи;

200 евро – писательница Берта фон Зуттнер.

"На лицевой стороне будут изображены знаковые европейские личности, внесшие вклад в культурное наследие Европы. На оборотной стороне будут показаны различные виды деятельности и пространства, где проходят совместные культурные мероприятия", — пояснили в ЕЦБ.

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Процесс утверждения дизайна почти завершился, однако после выбора тематики останется много дел, которые необходимо выполнить до момента выхода банкнот в наличный оборот. Графический проект еще предстоит доработать и отправить на тестирование.

Только после анализа всех рисков регулятор даст "зеленый свет" на начало производства. Ожидается, что европейцы смогут подержать купюры третьей серии в руках не раньше 2029 года. Все деньги останутся действительным платежным средством и будут находиться в обращении параллельно с новыми купюрами.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом евро в сентябре 2026 года. На валютном рынке Украины наблюдается восходящая тенденция и умеренная девальвация гривны. Евро постепенно будет дорожать, поэтому гражданам не рекомендуют продавать иностранные купюры в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие номиналы гривны стали минимальными и максимальными в 2026 году. Самая мелкая банкнота, которой можно расплатиться за товары и услуги, — это 20 грн. А самой крупной оказалась купюра номиналом 2 000 грн, которую НБУ ввел в наличный оборот 4 сентября.