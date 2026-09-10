Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Чьи лица хотят разместить на новых купюрах евро: 6 известных имен

Чьи лица хотят разместить на новых купюрах евро: 6 известных имен

Ua ru
10 сентября 2026 11:10
Новый дизайн купюр евро: чьи портреты могут разместить на банкнотах третьей серии
Купюра номиналом 100 евро. Фото: НБУ/Flickr

Стандартный дизайн купюр евро, к которому привыкли украинцы, планируют заменить. Европейский центральный банк в течение нескольких следующих лет — ориентировочно до конца текущего десятилетия — будет готовить выпуск третьей серии банкнот. Вместо мостов, арок и окон на наличке могут появиться изображения известных людей. Мы узнали, чьи портреты разместят на купюрах в случае выбора соответствующей тематики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ЕЦБ.

Реклама

Известные лица на купюрах евро

Общественное обсуждение дизайнов, предложенных художниками и иллюстраторами, продлится до 21 сентября 2026 года. Выбрать нужно одну из двух тематических категорий, одна из которых — "Европейская культура". Именно эта концепция предлагает объединить изображения известных исторических личностей с культурными учреждениями и событиями.

Если ответственные лица выберут эту тематику для третьей серии банкнот евро, на наличных появятся лица таких знаковых для всего мира личностей:

  • 5 евро – оперная певица Мария Каллас;
  • 10 евро — композитор Людвиг ван Бетховен;
  • 20 евро — ученая Мария Склодовская-Кюри;
  • 50 евро — писатель Мигель де Сервантес;
  • 100 евро — художник-изобретатель Леонардо да Винчи;
  • 200 евро – писательница Берта фон Зуттнер.

"На лицевой стороне будут изображены знаковые европейские личности, внесшие вклад в культурное наследие Европы. На оборотной стороне будут показаны различные виды деятельности и пространства, где проходят совместные культурные мероприятия", — пояснили в ЕЦБ.

Читайте также:

Когда напечатают новые купюры евро

Процесс утверждения дизайна почти завершился, однако после выбора тематики останется много дел, которые необходимо выполнить до момента выхода банкнот в наличный оборот. Графический проект еще предстоит доработать и отправить на тестирование.

Только после анализа всех рисков регулятор даст "зеленый свет" на начало производства. Ожидается, что европейцы смогут подержать купюры третьей серии в руках не раньше 2029 года. Все деньги останутся действительным платежным средством и будут находиться в обращении параллельно с новыми купюрами.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом евро в сентябре 2026 года. На валютном рынке Украины наблюдается восходящая тенденция и умеренная девальвация гривны. Евро постепенно будет дорожать, поэтому гражданам не рекомендуют продавать иностранные купюры в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие номиналы гривны стали минимальными и максимальными в 2026 году. Самая мелкая банкнота, которой можно расплатиться за товары и услуги, — это 20 грн. А самой крупной оказалась купюра номиналом 2 000 грн, которую НБУ ввел в наличный оборот 4 сентября.

евро Дизайн наличка банкнота купюра
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации