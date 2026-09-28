Скільки готівки варто тримати вдома українцям та в яких валютах: базовий орієнтир у жовтні

Гривні на столі. Фото: pixabay.com

В Україні готівка залишається важливою частиною фінансової "подушки", особливо на випадок перебоїв з електроенергією, зв’язком чи роботою банківських сервісів. Навіть невеликий запас грошей може допомогти придбати продукти, ліки, пальне або оплатити транспорт, якщо карткові розрахунки тимчасово недоступні. Водночас зберігати вдома всі заощадження не варто.

Про це повідомило онлайн-медіа КореспонденТ.net, передають Новини.LIVE.

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Навіщо потрібен запас готівки

Готівковий резерв варто розглядати не як альтернативу всім заощадженням, а як гроші, до яких можна швидко отримати доступ у непередбаченій ситуації.

В умовах тривалих відключень електроенергії чи перебоїв зі зв’язком можуть виникати проблеми з терміналами, банкоматами та іншими безготівковими сервісами. У таких випадках готівка дозволяє оплатити найнеобхідніше — продукти, медикаменти, пальне, транспорт або інші термінові витрати.

Про те, що готівка залишається важливою для українців, свідчать і дані Національного банку. За оцінкою НБУ, у 2024 році обсяг готівкової іноземної валюти поза банками збільшився до 16,5 млрд доларів проти 11,7 млрд доларів роком раніше. Загальний обсяг іноземної валюти поза банківською системою регулятор оцінює приблизно у 130 млрд доларів.

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Зростає також обсяг готівкової гривні. На 1 липня 2026 року в обігу перебувало 970,8 млрд гривень, що на 4,8% більше, ніж на початку року.

Водночас ці показники не означають, що всі кошти українців зберігаються вдома. Вони лише демонструють, що готівкові гроші залишаються вагомою складовою фінансової поведінки населення.

Яку суму варто тримати вдома

Єдиної суми, яка підійшла б кожній родині, немає. Розмір резерву залежить від щомісячних витрат, кількості членів сім’ї, наявності дітей, стабільності доходів та інших обставин.

Як базовий орієнтир можна взяти суму, якої вистачить на 7–14 днів основних витрат. При цьому йдеться не про весь місячний бюджет, а лише про необхідні платежі — харчування, ліки, транспорт, пальне, комунальні послуги та інші невідкладні потреби.

Наприклад, якщо сім’я витрачає на базові потреби близько 30 тисяч гривень на місяць, стартовий готівковий резерв може становити приблизно 7–14 тисяч гривень.

За нерегулярного доходу або якщо є ризик тривалішого обмеження доступу до банківської інфраструктури, суму резерву можна поступово збільшувати.

Водночас немає потреби знімати з рахунків усі заощадження. Великі суми готівки вдома несуть додаткові ризики — їх можна втратити, вони можуть стати об’єктом крадіжки, а також не приносять доходу.

Де можна отримати готівку під час відключень

Щоб не покладатися лише на гроші, які вже зберігаються вдома, варто заздалегідь перевірити альтернативні способи отримання готівки.

Зокрема, можна дізнатися, у яких супермаркетах, аптеках або на АЗС поблизу доступне зняття коштів на касі. Також варто перевірити, які банківські відділення та банкомати працюють під час тривалих відключень електроенергії.

Такий план дозволяє не тримати вдома надто велику суму, але водночас мати кілька варіантів доступу до грошей у разі проблем із безготівковими платежами.

У яких валютах зберігати готівку

Валюта резерву залежить від того, для чого саме призначені гроші.

Гривня насамперед підходить для поточних і термінових витрат. Більшість повсякденних платежів в Україні здійснюється саме в національній валюті, тому частину готівкового резерву логічно тримати у гривнях.

Ці гроші можуть знадобитися, наприклад, під час термінової поїздки чи евакуації, коли потрібно розрахуватися на невеликій АЗС, ринку, у магазині або з приватним перевізником.

Долар та євро можуть використовуватися як частина довгострокових заощаджень. Розподіл коштів між гривнею та іноземною валютою дає змогу диверсифікувати валютні ризики.

Якщо планується поїздка за кордон, валюту також варто підбирати відповідно до країни призначення. Для подорожі країнами єврозони практичніше мати частину резерву в євро. Якщо майбутні витрати пов’язані з доларом, це також можна врахувати під час формування запасу.

Чому не варто тримати вдома всі гроші

Готівковий резерв і загальні заощадження виконують різні функції. Готівка потрібна насамперед для ліквідності — тобто можливості одразу скористатися коштами, коли це необхідно.

Натомість заощадження мають інше завдання — зберегти гроші на довший період і, за можливості, забезпечити їхнє примноження.

Тому фінансовий резерв доцільно розподіляти за призначенням: частину коштів залишати максимально доступною, частину зберігати на рахунках або депозитах, а частину — за потреби — в іноземній валюті. Розмір готівкового запасу при цьому варто визначати з урахуванням власних витрат і фінансових ризиків.

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