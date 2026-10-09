Безопасно ли хранить деньги на банковской карте в 2026 году: риски и нюансы

Наличные и банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы все чаще хранят деньги на банковских счетах и оплачивают покупки картами или смартфонами. В то же время война, кибератаки и активность мошенников заставляют задуматься о безопасности сбережений. Важно понимать, действительно ли наличные деньги дома надежнее и как защитить средства на банковском счете.

Об этом рассказали Факты ICTV, передают Новини.LIVE.

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Наличные не всегда безопаснее денег в банке

Из-за ударов по жилым домам, энергетической и другой критической инфраструктуре некоторые люди предпочитают снимать средства со счетов и хранить их дома.

Однако наличные также не гарантируют полной безопасности. В случае пожара, разрушения дома или прямого попадания деньги могут быть физически уничтожены, а восстановить их будет невозможно.

Поэтому хранить все сбережения наличными дома — не универсальное решение. Практичнее распределить средства между несколькими банковскими счетами и иметь небольшой запас наличных на случай временных проблем с банкоматами, терминалами, интернетом или мобильным банкингом.

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Безопасно ли хранить деньги на банковской карте

Отключение электроэнергии или перебои со связью сами по себе не означают, что деньги на банковском счете исчезнут. В такой ситуации основной проблемой может стать именно доступ к средствам.

Украинские банки используют резервные источники питания, альтернативные каналы связи и автономные отделения. Поэтому даже длительный блэкаут не означает автоматической потери денег, хранящихся на счете или депозите.

В то же время в Украине действует система гарантирования вкладов. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей во время действия военного положения предусмотрено полное возмещение гарантированных средств в случае неплатежеспособности банка в пределах условий, установленных законодательством.

Таким образом, ситуацию, когда человек временно не может воспользоваться деньгами из-за отсутствия связи или электроэнергии, не следует отождествлять с риском потери средств из-за проблем самого банка.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал закон, направленный на совершенствование механизмов вывода неплатежеспособных банков с рынка, а также обновление отдельных требований к капиталу банков и правил функционирования институтов совместного инвестирования.

Как не остаться без доступа к деньгам

Во время масштабных атак важно позаботиться не о хранении большой суммы наличными, а о наличии нескольких независимых способов получить доступ к своим средствам.

Один из практичных вариантов — иметь карты как минимум двух банков, небольшой запас наличных и заранее определить, где расположены ближайшие отделения с автономным питанием.

Наличных дома достаточно иметь столько, сколько может понадобиться для обычных расходов в течение нескольких дней. Желательно, чтобы это были купюры разного номинала, поскольку во время перебоев в работе терминалов у продавцов могут возникать трудности со сдачей.

Также стоит заранее проверить, есть ли доступ к банковским приложениям, актуален ли номер телефона, привязанный к счету, и заряжены ли смартфон и павербанк.

Не стоит полагаться исключительно на бесконтактную оплату с помощью телефона. Физические банковские карты также желательно иметь при себе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую сумму можно переводить с карты в течение месяца. Украинские банки контролируют не только крупные платежи, но и регулярные переводы между физическими лицами. При этом не имеет значения, является ли получателем незнакомый человек, друг или близкий родственник.

Также Новини.LIVE писали, за что могут заблокировать денежный перевод. Если автоматизированная система выявляет определенные признаки риска, транзакцию могут приостановить. После этого ее передают на дополнительную проверку специалистам.