Податкова знижка за благодійність: хто може повернути частину ПДФО

Жінка рахує гроші в гаманці. Фото: Pexels

Благодійні пожертви можуть дати не лише можливість підтримати важливу справу, а й право на податкову знижку. Частину витрат на допомогу неприбутковим організаціям можна врахувати під час розрахунку річного оподатковуваного доходу. Але для цього важливо відповідати встановленим умовам, мати підтвердні документи та не пропустити строк подання декларації.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто може отримати податковий кешбек.

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Хто може претендувати на знижку

Як зазначають фахівці, скористатися таким правом можуть фізичні особи, які протягом звітного року отримували заробітну плату та здійснювали благодійні пожертви. При цьому отримувач допомоги на момент її надання має бути включений до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Саме тому перед оформленням знижки важливо, щоб благодійна організація відповідала цій вимозі.

Є обмеження за сумою пожертв

Податкова знижка не означає, що до розрахунку можна включити будь-яку суму благодійних внесків. Загальний розмір пожертв, які враховуються для знижки, не повинен перевищувати 4% річного оподатковуваного доходу платника податків. Тобто розмір фактичної допомоги та сума, яку можна врахувати під час отримання податкової знижки, можуть відрізнятися.

Без підтверджень отримати знижку не вийде

Одна з головних умов — наявність документів, які підтверджують факт благодійної допомоги.

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Залежно від способу передачі коштів або майна такими документами можуть бути:

банківські квитанції;

платіжні інструкції;

фіскальні та товарні чеки;

банківські виписки;

акти приймання-передачі майна;

інші розрахункові документи.

У підтвердженні мають бути зазначені дані благодійника та отримувача, дата платежу або передачі майна, а також сума коштів чи вартість переданого майна.

Як оформити повернення через податкову

Для отримання знижки потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації.

Є кілька способів подання.

Зробити це можна особисто або через уповноважену особу. Надіслати документи поштою з повідомленням про вручення чи скористатися електронними сервісами ДПС. Подати через Електронний кабінет платника податків або мобільний застосунок "Моя податкова".

В електронному форматі частина інформації може бути заповнена автоматично. До декларації також можна додати копії документів, які підтверджують понесені витрати.

Коли потрібно встигнути подати декларацію

Право на податкову знижку за підсумками звітного року можна реалізувати до 31 грудня року, наступного за звітним. Пропуск цього строку має не переноситься на наступні роки.

Тим, хто протягом року робив пожертви та планує скористатися податковою знижкою, варто заздалегідь зберегти всі платіжні документи й перевірити, чи відповідає отримувач допомоги встановленим вимогам.

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