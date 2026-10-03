Податки для ФОП на спрощеній системі: до якої дати треба заплатити у жовтні 2026 року

Дівчина з документами сидить за столом. Фото: Pexels

Представники бізнесу повинні вчасно виконувати фінансові зобов'язання перед державою. ФОПи в Україні сплачують податки і звітують перед контролюючим органом у встановлений період. Недотримання дедлайнів карається штрафними санкції, тому бажано не забувати про кінцеві дати. Ми розібралися, що повинні зробити ФОП на спрощеній системі у жовтні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційно-довідковий ресурс ДПС.

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Податки для ФОП на спрощеній системі

Дедлайн для представників 1 та 2 групи щомісяця незмінний — до 20 числа включно. Це кінцева дата для сплати єдиного податку та військового збору. До 20 жовтня необхідно відправити за реквізитами такі обов'язкові суми:

єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн/міс.;

військовий збір для ФОП 1 та 2 групи — 864,70 грн/міс.

Представники 3 групи можуть у жовтні виконати всі фінансові зобов'язання, однак кінцева дата для них настане тільки 19 листопада. Вони повинні заплатити ЄП за 3 квартал у розмірі 5% від доходу та 1% військового збору. Додатково вимагається подання декларації до 9 листопада 2026 року.

"Сплата військового збору та єдиного податку для ФОП, зареєстрованих на територіях ведення бойових дій — добровільна. ФОПи, які мають найманих працівників чи проводять виплати фізособам, подають об’єднаній звіт до 9 листопада", — розповів податковий консультант Михайло Смокович у Telegram.

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Коли платити єдиний соціальний внесок

ФОПи на спрощеній системі незалежно від групи повинні заплатити внесок на обов'язкове загальнодержавне соціальне страхування до 19 жовтня. Сума перебуває на рівні 5707,02 грн за три попередні місяці (1 902,34 грн/міс.).

Загалом розмір самостійно визначається підприємцями, однак не може бути меншим, ніж 22% від мінімальної зарплати. Згідно зі статтею 25 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування", несплата коштів карається штрафом у розмірі 20% від суми.

Раніше Новини.LIVE писали, чому банк може заморозити рахунок ФОП у 2026 році. Причиною нерідко стає перевищення встановлених лімітів, а саме обмеження річного доходу для платників єдиного податку. Інша поширена підстава — недотримання правил щодо грошових переказів.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде за фінансами українців у жовтні 2026 року. Перегляду соціальних стандартів не передбачається, тому мінімальна зарплата і прожиткові мінімуми залишаться на попередніх рівнях. Податкові ставки не зміняться — підприємці будуть платити, як і раніше.