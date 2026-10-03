Налоги для ФЛП на упрощенной системе: до какой даты нужно заплатить в октябре 2026 года

Девушка с документами сидит за столом. Фото: Pexels

Представители бизнеса должны своевременно выполнять финансовые обязательства перед государством. ФЛП в Украине платят налоги и отчитываются перед контролирующим органом в установленный период. Несоблюдение дедлайнов карается штрафными санкциями, поэтому желательно не забывать о конечных датах. Мы разобрались, что должны сделать ФЛП на упрощенной системе в октябре 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

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Налоги для ФЛП на упрощенной системе

Дедлайн для представителей 1 и 2 группы ежемесячно неизменен — до 20 числа включительно. Это конечная дата для уплаты единого налога и военного сбора. До 20 октября необходимо отправить по реквизитам такие обязательные суммы:

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 2 группы – 1 729,40 грн/мес.;

военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы — 864,70 грн/мес.

Представители 3 группы могут в октябре выполнить все финансовые обязательства, однако конечная дата для них наступит только 19 ноября. Они должны заплатить ЕН за 3 квартал в размере 5% от дохода и 1% военного сбора. Дополнительно требуется подача декларации до 9 ноября 2026 года.

"Уплата военного сбора и единого налога для ФЛП, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий — добровольная. ФЛП, имеющие наемных работников или проводящие выплаты физлицам, представляют объединенный отчет до 9 ноября", — рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в Telegram.

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Когда платить единый социальный взнос

ФЛП на упрощенной системе независимо от группы должны заплатить взнос на обязательное общегосударственное социальное страхование до 19 октября. Сумма находится на уровне 5707,02 грн за три предыдущих месяца (1 902,34 грн/мес.).

В целом размер самостоятельно определяется предпринимателями, однако не может быть меньше 22% от минимальной зарплаты. Согласно статье 25 Закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", неуплата денег карается штрафом в размере 20% от суммы.

Ранее Новини.LIVE писали, почему банк может заморозить счет ФЛП в 2026 году. Причиной часто становится превышение установленных лимитов, а именно ограничения годового дохода для плательщиков единого налога. Другое распространенное основание – несоблюдение правил по денежным переводам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет за финансами украинцев в октябре 2026 года. Пересмотр социальных стандартов не предусматривается, поэтому минимальная зарплата и прожиточные минимумы останутся на предыдущих уровнях. Налоговые ставки не изменятся — предприниматели будут платить, как раньше.