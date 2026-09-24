Налоги для ФЛП с 1 октября 2026 года: сколько будут платить предприниматели

Налоговые ставки с 1 октября: какие суммы будут платить ФЛП в Украине
Украинцы должны регулярно платить налоги, иначе закон предусматривает строгую ответственность. Финансовые обязательства лежат на физических лицах, получающих доход, ФЛП на упрощенной и общей системах, а также на работодателях. В ближайшее время повышать ставки для граждан не планируют, однако не мешает узнать, сколько придется заплатить в октябре 2026 года.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.
Налоги для ФЛП в октябре
Предприниматели на упрощенной системе следят по социальным стандартам, поскольку налоговые суммы к уплате зависят от минимальной зарплаты и прожиточного минимума. На октябрь 2026 года никаких изменений не предусматривается, поэтому расходы ФЛП останутся на прежнем уровне.
Военный сбор одинаков для представителей 1 и 2 группы — 864,70 грн/мес. (10% от минимальной зарплаты), а ФЛП 3 группы платят 1% от дохода. Единый налог составляет:
- ФЛП 1 группы — 332,80 грн/мес. (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
- ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн/мес. (20% от минимальной зарплаты);
- ФЛП 3 группы – 5% от дохода.
Единый социальный взнос тоже зафиксирован для всех плательщиков и равняется 1 902,34 грн/мес. (22% от минимальной заработной платы). До 19 октября ФЛП на упрощенной системе должны отправить по реквизитам сумму 5 707,02 грн — это ЕСВ за третий квартал 2026 года.
Новые налоги в 2026 году
Ранее мы рассказывали, что с 1 января минимальная зарплата может повыситься до 9 546 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — до 3 691 грн. Это предусмотрено законопроектом №16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год".
Поскольку налоги для ФЛП напрямую привязаны к социальным стандартам, нововведение повлечет за собой изменение ежемесячных сумм. Например, единый социальный взнос повысится до 2 100,12 грн/мес., а военный сбор — до 954,60 грн/мес. Единый налог зафиксируется на таких показателях:
- ФЛП 1 группы — 369,10 грн/мес.;
- ФЛП 2 группы — 1 909,20 грн/мес.
Плюс будут обновлены годовые лимиты доходов для предпринимателей на упрощенной системе, поскольку они зависят от размера минимальной зарплаты: ФЛП 1 группы — 1 594 182 грн (167 МЗП), ФЛП 2 группы — 7 961 364 грн (834 МЗП), ФЛП 3 грн — 1167 МЗП).
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны платить налоги с подарков. Однако есть важный нюанс: стоимость товара не может превышать 25% от минимальной зарплаты. Поскольку МЗП хотят повысить с 1 января 2027 года, этот налогооблагаемый лимит может возрасти.
Также Новини.LIVE рассказывали, что дефицит государственного бюджета составил 1,7 трлн гривен. Если не удастся договориться с международными партнерами, придется искать средства внутри страны. Среди потенциальных вариантов — повышение налоговых ставок и отмена неэффективных программ.