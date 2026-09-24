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Головна Економіка Податкові ставки з 1 жовтня: які суми будуть платити ФОПи в Україні

Податкові ставки з 1 жовтня: які суми будуть платити ФОПи в Україні

Ua ru
24 вересня 2026 10:05
Податки для ФОП з 1 жовтня 2026 року: скільки будуть платити підприємці
Жінка працює за комп'ютером. Фото: Unsplash

Українці повинні регулярно сплачувати податки, інакше закон передбачає сувору відповідальність. Фінансові зобов’язання лежать на фізичних особах, які отримують дохід, ФОП на спрощеній та загальній системах, а також на роботодавцях. Найближчим часом підвищувати ставки для громадян не планують, однак не завадить дізнатися, скільки доведеться заплатити у жовтні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційно-довідковий ресурс ДПС.

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Податки для ФОП у жовтні

Підприємці на спрощеній системі слідкують за соціальними стандартами, оскільки податкові суми до сплати залежать від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. На жовтень 2026 року жодних змін не передбачається, отже витрати ФОПів залишаться на попередньому рівні.

Військовий збір однаковий для представників 1 та 2 групи — 864,70 грн/міс. (10% від мінімальної зарплати), а ФОП 3 групи сплачують 1% від доходу. Єдиний податок становить:

  • ФОП 1 групи — 332,80 грн/міс. (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • ФОП 2 групи — 1 729,40 грн/міс. (20% від мінімальної зарплати);
  • ФОП 3 групи — 5% від доходу.

Єдиний соціальний внесок також зафіксований для всіх платників і дорівнює 1 902,34 грн/міс. (22% від мінімальної заробітної плати). До 19 жовтня ФОПи на спрощеній системи повинні відправити за реквізитами суму 5 707,02 грн — це ЄСВ за третій квартал 2026 року.

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Нові податки у 2026 році

Раніше ми розповідали, що з 1 січня мінімальна зарплата може підвищитися до 9 546 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — до 3 691 грн. Це передбачено законопроєктом № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік".

Оскільки податки для ФОП напряму прив’язані до соціальних стандартів, нововведення потягне за собою зміну щомісячних сум. Наприклад, єдиний соціальний внесок підвищиться до 2 100,12 грн/міс., а військовий збір — до 954,60 грн/міс. Єдиний податок зафіксується на таких показниках:

  • ФОП 1 групи — 369,10 грн/міс.;
  • ФОП 2 групи — 1 909,20 грн/міс.

Плюс будуть оновлені річні ліміти доходів для підприємців на спрощеній системі, бо вони залежать від розміру мінімальної зарплати: ФОП 1 групи — 1 594 182 грн (167 МЗП), ФОП 2 групи — 7 961 364 грн (834 МЗП), ФОП 3 групи — 11 140 182 грн (1167 МЗП).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні платити податки з подарунків. Однак є важливий нюанс: вартість товару не може перевищувати 25% мінімальної зарплати. Оскільки МЗП хочуть підвищити з 1 січня 2027 року, цей неоподатковуваний ліміт може зрости.

Також Новини.LIVE розповідали, що дефіцит державного бюджету сягнув 1,7 трлн гривень. Якщо не вдасться домовитися з міжнародними партнерами, доведеться шукати кошти всередині країни. Серед потенційних варіантів — підвищення податкових ставок і скасування неефективних програм.

ФОП податки гроші бізнес підприємці
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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