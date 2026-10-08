Налоговая льгота за благотворительность: кто может вернуть часть НДФЛ

Женщина считает деньги в кошельке. Фото: Pexels

Благотворительные пожертвования могут дать не только возможность поддержать важное дело, но и право на налоговую скидку. Часть расходов на помощь некоммерческим организациям можно учесть при расчете годового налогооблагаемого дохода. Но для этого важно соответствовать установленным условиям, иметь подтверждающие документы и не пропустить срок подачи декларации.

Сайт Новини.LIVE выяснял, кто может получить налоговый кэшбэк.

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Кто может претендовать на скидку

Как отмечают специалисты, воспользоваться таким правом могут физические лица, которые в течение отчетного года получали заработную плату и осуществляли благотворительные пожертвования. При этом получатель помощи на момент её предоставления должен быть включен в Реестр некоммерческих учреждений и организаций. Именно поэтому перед оформлением скидки важно, чтобы благотворительная организация соответствовала этому требованию.

Существуют ограничения по сумме пожертвований

Налоговая скидка не означает, что в расчет можно включить любую сумму благотворительных взносов. Общий размер пожертвований, учитываемых для получения налоговой скидки, не должен превышать 4% годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика. То есть размер фактической помощи и сумма, которую можно учесть при получении налоговой скидки, могут различаться.

Без подтверждающих документов получить скидку не получится

Одно из главных условий — наличие документов, подтверждающих факт благотворительной помощи.

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В зависимости от способа передачи средств или имущества такими документами могут быть:

банковские квитанции;

платежные поручения;

фискальные и товарные чеки;

банковские выписки;

акты приема-передачи имущества;

прочие расчетные документы.

В подтверждении должны быть указаны данные благотворителя и получателя, дата платежа или передачи имущества, а также сумма средств или стоимость переданного имущества.

Как оформить возврат через налоговую

Для получения скидки необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах в налоговый орган по месту регистрации.

Существует несколько способов подачи.

Сделать это можно лично или через уполномоченное лицо. Отправить документы по почте с уведомлением о вручении или воспользоваться электронными сервисами ГНС. Подать через «Электронный кабинет налогоплательщика» или мобильное приложение «Моя налоговая».

В электронном формате часть информации может быть заполнена автоматически. К декларации также можно приложить копии документов, подтверждающих понесенные расходы.

Когда нужно успеть подать декларацию

Право на налоговую скидку по итогам отчетного года можно реализовать до 31 декабря года, следующего за отчетным. Пропуск этого срока не переносится на последующие годы.

Тем, кто в течение года делал пожертвования и планирует воспользоваться налоговой скидкой, стоит заранее сохранить все платежные документы и проверить, соответствует ли получатель помощи установленным требованиям.

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