Скидки для военных в октябре: где можно сэкономить на топливе, лекарствах и покупках

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб

В октябре украинские военнослужащие могут воспользоваться специальными предложениями в приложении "Армия+". Программа "Плюсы" предусматривает скидки на топливо, питание, лекарства, одежду, снаряжение, технику и другие товары. Также защитники могут дешевле покупать железнодорожные билеты и отправлять посылки, а некоторыми предложениями — делиться с родными.

Новини.LIVE рассказывают, какие предложения доступны военным в октябре 2026 года.

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Железнодорожные билеты

Через "Армия+" военнослужащие могут оформить до четырех железнодорожных билетов одновременно из специального резерва Укрзализныци.

Воспользоваться этой возможностью можно при отсутствии билетов на обычные места. Специальный резерв доступен в промежутке от пяти суток до шести часов до отправления поезда.

Топливо и товары на АЗС

В октябре специальные предложения для военных действуют в десяти сетях автозаправочных станций. Они охватывают топливо, напитки, еду в кафе и товары магазинов при АЗС:

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ОККО — до 7 грн скидки на топливо, 50% — на кофе и чай, 20% в кафе и 10% в магазине;

WOG — до 7 грн скидки на топливо, 40% — на напитки, до 30% в кафе и 10% в магазине;

UKRNAFTA — до 3 грн скидки на топливо, до 50% — на горячие напитки и хот-доги, 30% в кафе и 10% в магазине;

AUTOTRANS — до 4 грн скидки на топливо, 10 грн на кофе и 10% на товары магазина;

Parallel — до 4 грн скидки на топливо, 20% в кафе и 10% в магазине;

Marshal — до 3,50 грн на бензин и дизель, 1,50 грн на газ, 20% в кафе и 10% на товары;

Klo — до 4 грн скидки на топливо, 30% на кофе, 20% на фаст-фуд и 10% в супермаркете;

Martin — до 2 грн скидки на топливо, 50% — на кофе, 20% в кафе и 10% в супермаркете;

Chipo — до 3 грн скидки на топливо, 20% в кафе и на продукты;

UPG — до 2 грн скидки на топливо, 20% на кафе и 10% на продукты.

Кроме того, Минобороны объявило, что в разделе "Плюсы" приложения "Армия+" стартовал проект "БОЛЬШЕ++", в рамках которого компании и банки объединяют предложения для дополнительной экономии.

Первую совместную акцию запустили ПриватБанк и WOG. При оплате соответствующей картой ПриватБанка военнослужащие могут получить скидку 9 грн/л на топливо MUSTANG, 8 грн/л на бензин и дизель Евро-5 и 4 грн/л на автогаз.

Льготные цены действуют на первые 100 литров топлива в месяц. После исчерпания лимита остается стандартная скидка WOG в приложении "Плюсы" без ограничения по объему топлива.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно открыть WOG в разделе "Плюсы", проверить, соответствует ли карта ПриватБанка условиям акции, сгенерировать или обновить QR-код и показать его на кассе при оплате.

Доставка посылок

Укрпошта

В рамках программы военнослужащим ежемесячно доступны девять штрихкодов — по три для каждого из трех предложений:

отправка или получение посылок весом до 30 кг в прифронтовых областях за 1 или 6 грн по тарифу "Приоритетный" — в зависимости от способа оформления;

скидка 25% на доставку по Украине по тарифу "Приоритетный";

скидка 25% на международные отправления.

Чтобы получить скидку, нужно сгенерировать штрих-код в разделе "Плюсы" приложения "Армия+" и предъявить его в отделении Укрпошты.

Новая почта

Действующие военнослужащие могут отправлять и получать посылки весом до 30 кг за 1 грн в шести прифронтовых областях: Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской.

Ежемесячно в приложении можно сгенерировать до трех штрихкодов. Каждый из них действует до семи дней, после чего возвращается в систему для использования другими пользователями.

Скидки на лекарства и лабораторные исследования

Медицинская лаборатория "ДИЛА"

Военнослужащим и членам их семей предлагают:

28% скидки на лабораторные исследования;

99% скидки на определение группы крови и резус-фактора.

Ежемесячно пользователь может получить до двух промокодов. Их можно предъявить в отделении лаборатории или указать при оформлении заказа на сайте или в приложении.

"Укрпошта.Аптека"

Участники программы могут получить скидки от 25% до 50% на лекарства и другие товары. Для этого ежемесячно доступно до пяти промокодов, которыми также можно поделиться с близкими.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно сгенерировать код в "Армия+", перейти на сайт "Укрпошта.Аптека" и выбрать товары из специального раздела "Гордимся+Благодарим", помеченные надписью "Скидка по промокоду".

После ввода кода при оформлении заказа скидка применяется автоматически. Оплатить покупку можно онлайн, а получить ее — в отделении Укрпошты.

"Аптека Доброго Дня"

В сетях "Аптека Доброго Дня" и "1 Социальная Аптека" военным предлагают 15% скидки на лекарства и другие товары. Ежемесячно можно получить до пяти кодов.

Где приобрести одежду и военное снаряжение со скидкой

В октябре участники программы "Плюсы" могут воспользоваться специальными предложениями магазинов одежды, амуниции и тактического снаряжения:

M-TAC — 15% на товары и дополнительные специальные предложения;

ИБИС — 15% на антидроновое оружие, 20% на одежду бренда Frontier, 10% на другие товары;

STVOL — 15% на оптику, антидроновое оружие и патроны, 12% на другие товары;

RAROG TACTICAL GEAR — 15% на снаряжение;

DEFENCE UKRAINE — скидки от 12% до 40% на амуницию, одежду и другие товары;

UTactic — 15% на товары сайта;

BGN Armo — 15% на ассортимент сайта;

"Балистика" — 15% на бронезащиту и снаряжение;

Ukrarmor — 20% на товары собственного производства и 10% на продукцию других брендов.

Перед оформлением покупки стоит проверить условия конкретного предложения и перечень товаров, на которые распространяется скидка.

Скидки на продукты, технику и товары для дома

Программа охватывает не только военное снаряжение, но и повседневные покупки. В октябре военнослужащим доступны следующие предложения:

Dnipro-M — скидки 20% и 25% на товары бренда, не участвующие в акции. RIFT — 15% на палатки, спальные мешки, рюкзаки и другие туристические товары. FOZZY — 10% на товары при онлайн-покупках. ARBER — 40% на одежду, обувь и аксессуары, 20% на товары, участвующие в акции. "Дом игрушек" — 15% на игрушки и другие товары. "Сильпо" — 10% на товары в магазинах. "Компьютерный Всесвит" — до 40% на технику. IDEALIST COFFEE & CO. — 25% на кофе в зернах и дрипы. Rozetka — до 30% на снаряжение, инструменты, товары для дома и другие категории.

Такие предложения позволяют сэкономить на покупках для себя и семьи. При этом перечень товаров и доступные скидки могут отличаться в зависимости от условий партнеров.

Где получить скидки на книги

Военнослужащим также доступны специальные условия приобретения бумажных и электронных книг:

"Фолио" — скидка 40%;

Librarius — 30%;

"Наш Формат" — 15%.

Эти предложения могут быть полезны тем, кто хочет приобрести книги для себя или подарки для близких.

Где военным поесть со скидкой

Сеть Lviv Croissants предоставляет военнослужащим 20% скидки на все блюда, кроме алкогольных напитков.

Для получения скидки необходимо сгенерировать соответствующий штрихкод в приложении "Армия+" и отсканировать его на кассе перед оплатой. По условиям предложения этот штрихкод можно использовать неограниченное количество раз.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жены участников боевых действий могут претендовать на ряд социальных гарантий, предусмотренных законодательством. В частности, речь идет о льготах по оплате жилья и коммунальных услуг, а также об отдельных трудовых и медицинских правах. Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо подтвердить право на соответствующую помощь и подать необходимые документы в уполномоченный орган.

Также Новини.LIVE писали, какие выплаты военнослужащие получат в октябре. Денежное обеспечение в армии состоит из базовых выплат и дополнительных вознаграждений. Сумма зависит от должности, звания, выслуги и характера службы.