Денежное обеспечение в ВСУ: какие суммы получат военные в октябре

Шевроны на плече украинского военнослужащего. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года денежное довольствие военнослужащих состоит из базовых выплат и дополнительных вознаграждений, размер которых зависит от должности, звания, стажа и характера службы. Минимальное обеспечение составляет 20 130 грн, а за выполнение боевых и специальных задач могут начисляться дополнительные суммы — от 10 000 до 170 000 грн и отдельные вознаграждения.

О том, как начисляются выплаты военнослужащим, рассказало издание АрмияInform, передают Новини.LIVE.

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Из чего состоит денежное обеспечение

В 2026 году минимальное денежное обеспечение военнослужащего составляет 20 130 грн. Такую сумму, в частности, может получать рекрут во время пребывания в учебном центре.

После зачисления в воинскую часть размер выплат зависит от должности, воинского звания, выслуги лет, места службы и характера задач.

Порядок начисления денежного довольствия определен приказом Министерства обороны № 260. Оно состоит из основных ежемесячных выплат, дополнительных вознаграждений и предусмотренных законодательством единовременных выплат.

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К основному обеспечению относятся:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Дополнительно военнослужащим могут начисляться надбавки за особенности прохождения службы, квалификацию, службу в Силах специальных операций, выполнение специальных функций и другие условия.

Также предусмотрены доплаты за научную степень и ученое звание, вознаграждения за задачи в сфере кибербезопасности и киберзащиты, а также премии.

Отдельно предусмотрены единовременные выплаты — в частности, за морскую службу, прыжки с парашютом, водолазные работы, противоминную деятельность и боевое дежурство. К ним также относятся пособие на оздоровление, для решения социально-бытовых вопросов и выплата после заключения первого контракта.

От чего зависит сумма выплат

Единого размера денежного довольствия для всех военнослужащих нет. На итоговую сумму влияют должность, звание, продолжительность службы, род войск, место прохождения службы и характер задач.

Отдельные условия выплат действуют, в частности, для военнослужащих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

Дополнительные боевые вознаграждения начисляются сверх базового денежного обеспечения. Их размер зависит от задач, которые выполняет военнослужащий, уровня опасности и района службы.

До 100 000 грн за непосредственное участие в боях

Военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях или выполняющие определенные боевые задачи, могут получать до 100 000 грн дополнительного вознаграждения в месяц.

Средства начисляются пропорционально времени фактического участия в соответствующих задачах. Основаниями для выплаты могут быть, в частности:

ведение боевых действий на линии соприкосновения;

обнаружение воздушных целей противника в районах боевых действий;

выполнение полётов в воздушном пространстве районов, где ведутся боевые действия;

огневое поражение противника ракетными войсками, артиллерией или ПВО;

выполнение задач на территории противника;

поражение воздушных и морских целей;

выполнение задач кораблями, катерами и судами;

работа медицинского персонала в районах боевых действий;

отбивание вооруженного нападения на охраняемые объекты;

разминирование в районах выполнения боевых задач.

До 50 000 грн для военных на пунктах управления

До 50 000 грн в месяц могут получать военнослужащие, выполняющие задачи на пунктах управления бригад, полков, батальонов, отрядов, центров и других формирований.

Речь идет о пунктах, из которых осуществляется оперативное или боевое управление подразделениями, участвующими в боевых действиях. При этом сам пункт управления может находиться за пределами непосредственной зоны боевых действий.

В то же время это вознаграждение не распространяется на военнослужащих подразделений охраны, обеспечения и обслуживания, входящих в состав таких пунктов.

До 30 000 грн за боевые и специальные задачи

Отдельное вознаграждение до 30 000 грн в месяц предусмотрено за выполнение боевых и специальных задач за пределами района непосредственного столкновения с противником.

В частности, выплата может касаться военнослужащих, которые:

проходят коллективную подготовку в ходе восстановления боеспособности в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;

осуществляют управление группировками войск на развернутых пунктах управления Генштаба;

работают в соответствующих группах в регионах, где ведутся боевые действия;

осуществляют разминирование за пределами районов боевых действий;

обеспечивают группировки непосредственно в районах боевых действий;

осуществляют противовоздушное прикрытие и наземную оборону объектов критической инфраструктуры за пределами военных городков.

До 10 000 грн для военных в тылу

Еще один вид дополнительного вознаграждения составляет 10 000 грн в месяц. Оно предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 768 и выплачивается пропорционально времени выполнения служебных обязанностей тем военнослужащим, которые не получают другого дополнительного вознаграждения.

Деньги не начисляются, в частности, за период отпуска с сохранением денежного довольствия, а также отдельным категориям военных, находящихся в распоряжении командования или освобожденных от должностей.

Выплата также не предусмотрена для курсантов, военнослужащих, командированных на обучение в учебные воинские части, и отдельных категорий личного состава резервных и запасных подразделений.

Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких выплат, ему начисляется одна — наибольшая по размеру в расчете на день.

До 170 000 грн за выполнение задач в определенных районах

Отдельные вознаграждения зависят от того, насколько близко к противнику военнослужащий выполняет задачи. Они начисляются пропорционально количеству дней пребывания в соответствующей зоне.

До 170 000 грн в месяц могут выплачивать за выполнение задач:

до взводного опорного пункта включительно;

во время наступательных, контрнаступательных или контратакующих действий;

на временно оккупированной территории Украины;

на территории между позициями Сил обороны и противника;

непосредственно на территории противника.

До 70 000 грн в месяц предусмотрено за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Если в течение одного месяца военнослужащий выполнял задачи в нескольких районах, вознаграждение рассчитывается отдельно за каждый день пребывания в соответствующей зоне, после чего суммы суммируются.

При этом такое вознаграждение может выплачиваться дополнительно до 100 000 грн за непосредственное участие в боевых действиях — если для этого имеются предусмотренные основания.

До 40 000 грн в сутки за штурмовые действия

Отдельные выплаты зависят от конкретного боевого задания.

За штурмовые действия с захватом позиций предусмотрено вознаграждение в размере 40 000 грн в сутки. Речь идет о действиях непосредственно на линии соприкосновения или в глубине обороны противника.

За восстановление или возвращение позиций, которые были захвачены группами противника в глубине собственной обороны, предусмотрено 20 000 грн в сутки.

Если в течение суток возникают основания для обеих выплат, начисляется большая сумма — 40 000 грн.

Для получения этих средств необходимо документальное подтверждение выполнения задания. Командир части направляет соответствующее ходатайство в орган военного управления. После его рассмотрения выдается подтверждение, на основании которого в воинской части оформляется приказ о выплате.

100 000 грн за захват военнопленного

Отдельное вознаграждение предусмотрено за непосредственный захват военнопленного.

За каждого захваченного военнопленного подразделению или группе, выполнившей эту задачу, начисляется 100 000 грн. Сумма распределяется между участниками с учетом личного вклада каждого военнослужащего.

15 000 грн за подтвержденный результат боя

Такое вознаграждение может получить военнослужащий или группа за подтвержденный результат выполнения боевой задачи в стрелковом или рукопашном бою.

Для выделения средств необходимо подтвердить выполнение предусмотренных условий. В частности, порядком предусмотрена видеофиксация соответствующего результата.

Каков максимальный размер боевых выплат

Лимит в 460 000 грн в месяц касается определенных категорий боевых выплат. Он формируется из трех составляющих:

до 100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях;

до 170 000 или 70 000 грн — в зависимости от района выполнения задач;

40 000 или 20 000 грн в сутки — за соответствующие штурмовые задачи.

Если по этим трем категориям общая сумма превышает 460 000 грн в месяц, выплату ограничивают этим лимитом.

При этом в него не включаются отдельные виды выплат, в частности базовое денежное обеспечение, пособие при заключении первого контракта, 100 000 грн за каждого захваченного военнопленного и 15 000 грн за каждого уничтоженного военнослужащего противника.

Таким образом, итоговая сумма выплат военнослужащему в октябре будет зависеть от его должности, звания, стажа, вида службы, района выполнения задач и количества дней участия в боевых или специальных операциях.

К базовому обеспечению могут добавляться боевые вознаграждения и другие выплаты, каждая из которых имеет отдельные условия начисления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что выплаты военнослужащим задерживаются из-за нехватки бюджетных средств. Особенно это касается премий и боевых надбавок, которые зависят от выполнения задач на линии боевого столкновения. В то же время о задержках на несколько месяцев пока речь не идет.

Также Новини.LIVE писали, что Минобороны уточнило правила выплат семьям пропавших без вести военнослужащих. Ведомство запретило воинским частям прекращать начисления до появления предусмотренного законом основания. Речь идет о решении суда о признании человека пропавшим без вести или об официальной регистрации смерти.