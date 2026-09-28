Минобороны урегулировало вопрос о выплатах семьям пропавших без вести военнослужащих: главное изменение

Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины обязало воинские части не прекращать выплаты семьям военнослужащих, пропавших без вести, до появления предусмотренного законом основания. Речь идет о решении суда о признании человека без вести пропавшим или об официальной регистрации смерти. Документы об опознании тела сами по себе не являются основанием для прекращения денежного обеспечения.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передают Новини.LIVE.

Реклама

Выплаты не будут прекращаться из-за опознания тела

Минобороны доводило до сведения воинских частей, органов военного управления, учреждений и организаций отдельное поручение № 4264/уд от 23 сентября 2026 года.

Документ обязывает соблюдать установленный законом порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим, пропавшим без вести.

Как пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан, в некоторых воинских частях выплаты приостанавливали после появления документов об опознании тела.

Читайте также:

Однако действующее законодательство не определяет такие документы как самостоятельное основание для прекращения денежного обеспечения.

Из-за этого семьи могли оставаться без средств еще до официального установления юридического факта смерти военнослужащего.

Новое поручение призвано унифицировать применение законодательства и не допустить досрочного прекращения выплат.

Когда семье продолжают выплачивать деньги

Денежное обеспечение военнослужащего, пропавшего без вести, выплачивается ежемесячно на основании соответствующего приказа командира или руководителя воинской части, учреждения или организации.

Выплаты должны продолжаться до наступления одного из определенных законодательством оснований. В частности, речь идет о:

вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего пропавшим без вести;

дату составления актовой записи о смерти.

Предельной датой выплат является день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Почему опознания тела недостаточно

В Минобороны подчеркивают разницу между установлением личности погибшего и официальной государственной регистрацией смерти.

Факт опознания тела сам по себе не является тем юридическим основанием, которое позволяет прекратить выплату денежного довольствия. Для этого должно наступить одно из предусмотренных законом обстоятельств — вступление в силу соответствующего судебного решения или составление актовой записи о смерти.

Следующим шагом должно стать внесение изменений в приказ Минобороны № 280. В нем планируется четко закрепить, что исключение военнослужащего из списков личного состава в связи со смертью возможно только на основании актовой записи о смерти.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Минобороны утвердило важные изменения, касающиеся выплат семьям защитников. Ведомство не будет обжаловать отдельные судебные решения, связанные с гибелью, смертью или исчезновением без вести военнослужащих. Это должно сократить количество лишних процедур для их семей и ускорить оформление положенных выплат.

Также Новини.LIVE писали о том, как выплачиваются алименты детям пропавших без вести военных. Даже если отец не выходит на связь и его местонахождение неизвестно, алименты могут и дальше взиматься из его денежного довольствия. К тому же алименты должны быть удержаны еще до того, как оставшиеся деньги разделят между другими членами семьи.