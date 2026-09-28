Міноборони врегулювало виплати сім’ям зниклих безвісти військових: головна зміна

Гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE

Міністерство оборони України зобов’язало військові частини не припиняти виплати родинам військовослужбовців, які зникли безвісти, до появи визначеної законом підстави. Йдеться про рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою або офіційну реєстрацію смерті. Документи про впізнання тіла самі по собі не є підставою для припинення грошового забезпечення.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передають Новини.LIVE.

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Виплати не припинятимуть через впізнання тіла

Міноборони довело до військових частин, органів військового управління, установ та організацій окреме доручення № 4264/уд від 23 вересня 2026 року.

Документ зобов’язує дотримуватися встановленого законом порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовців, які зникли безвісти.

Як пояснила заступниця міністра оборони Любов Галан, у деяких військових частинах виплати призупиняли після появи документів про впізнання тіла.

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Однак чинне законодавство не визначає такі документи як самостійну підставу для припинення грошового забезпечення.

Через це родини могли залишатися без коштів ще до офіційного встановлення юридичного факту смерті військовослужбовця.

Нове доручення має уніфікувати застосування законодавства та не допустити дострокового припинення виплат.

Коли родині продовжують виплачувати гроші

Грошове забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти, виплачується щомісяця на підставі відповідного наказу командира або керівника військової частини, установи чи організації.

Виплати мають тривати до настання однієї з визначених законодавством підстав. Зокрема, йдеться про:

набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім;

дату складання актового запису про смерть.

Граничною датою виплат є день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Чому впізнання тіла недостатньо

У Міноборони наголошують на різниці між встановленням особи загиблого та офіційною державною реєстрацією смерті.

Факт впізнання тіла сам по собі не є тією юридичною підставою, яка дозволяє припинити виплату грошового забезпечення. Для цього має настати одна з передбачених законом обставин — набрання чинності відповідним судовим рішенням або складання актового запису про смерть.

Наступним кроком має стати внесення змін до наказу Міноборони № 280. У ньому планують чітко закріпити, що виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку зі смертю можливе лише на підставі актового запису про смерть.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Міноборони ухвалило важливі зміни щодо виплат родинам захисників. Відомство не оскаржуватиме окремі судові рішення, пов’язані із загибеллю, смертю або зникненням безвісти військовослужбовців. Це має скоротити кількість зайвих процедур для їхніх родин і пришвидшити оформлення належних виплат.

Також Новини.LIVE писали, як виплачують аліменти дітям зниклих безвісти військових. Навіть якщо батько не виходить на зв’язок і його місце перебування невідоме, вони можуть і далі стягуватися з його грошового забезпечення. До того ж аліменти мають бути утримані ще до того, як решту грошей розділять між іншими членами родини.