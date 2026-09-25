Виплати родинам військових призначатимуть швидше: Міноборони змінило підхід

Шеврони на військовій формі. Фото: Новини.LIVE

Міністерство оборони України не оскаржуватиме окремі судові рішення, пов’язані із загибеллю, смертю або зникненням безвісти військовослужбовців. Це має скоротити кількість зайвих судових процедур для їхніх родин і пришвидшити оформлення належних виплат, пільг та інших соціальних гарантій. Водночас кожну справу розглядатимуть індивідуально.

Про це повідомила пресслужба МОУ, передають Новини.LIVE.

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У яких справах Міноборони не оскаржуватиме рішення

Новий підхід стосуватиметься кількох категорій судових справ, зокрема:

про оголошення військовослужбовця померлим — якщо ймовірну смерть підтверджують позиція військової частини та матеріали службового розслідування, частина бере участь у справі, а суд дотримався вимог законодавства і врахував практику Верховного Суду;

про встановлення факту смерті військовослужбовця — за умови, що смерть підтверджена позицією військової частини та матеріалами службового розслідування, а військовослужбовець обліковується як зниклий безвісти за особливих обставин;

про встановлення факту родинних відносин — якщо родичі звернулися до суду через неточності у прізвищі, імені або по батькові;

про встановлення факту батьківства — якщо молекулярно-генетична експертиза підтверджує ймовірність біологічного батьківства загиблого або померлого військовослужбовця щодо дитини;

про встановлення фактів для отримання виплат і пільг через зникнення безвісти або полон — якщо документи підтверджують відповідний статус військовослужбовця та визначають осіб, які мають право на допомогу, а військова частина бере участь у судовій справі.

Що це означає для родин військових

Відмова від оскарження таких судових рішень має зменшити кількість додаткових судових процедур і скоротити час очікування для родин.

Після набрання рішенням законної сили сім’ї зможуть швидше перейти до оформлення передбачених виплат, пільг та інших соціальних гарантій.

Водночас Міноборони не відмовлятиметься від оскарження автоматично. Кожну справу розглядатимуть окремо, з урахуванням усіх матеріалів, офіційної позиції військової частини та інших належних доказів.

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